Kritik der SPD Nimmt Lingener Marienschule zu wenig Flüchtlinge auf?

Lingen. Die Lingener SPD-Stadtratsfraktion fordert, die Marienschule stärker bei der Beschulung von Flüchtlingskindern einzubinden. Schulleiter Marko Wittstruck weist die Kritik der Sozialdemokraten zurück.

Nach den der SPD von der Lingener Stadtverwaltung vorgelegten Zahlen besuchen zurzeit 67 Flüchtlingskinder die Friedensschule, aber nur 15 Flüchtlingskinder würden in der Marienschule unterrichtet, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten. „Hier kann nicht mehr von gleichmäßiger Verteilung der Kinder auf beide Schulen gesprochen werden, wie immer wieder gefordert“ stellte Susanne Jansen, SPD-Mitglied im Schulausschuss, fest.

Wiegmann: Marienschule darf sich nicht drücken

Schulausschussvorsitzender Hermann-Otto Wiegmann (SPD) habe enttäuscht festgestellt, dass die Zahl der Flüchtlingskinder an der Marienschule seit Dezember 2015 von 16 auf 15 gesunken sei. „Die Marienschule muss bei der Beschulung der Flüchtlingskinder stärker eingebunden werden,“ forderte Wiegmann. „Die Verwaltung wird aufgefordert, sofort mit den Verantwortlichen der Marienschule das Gespräch aufzunehmen. Ihnen muss unmissverständlich klargemacht werden, dass die Schule hier Verantwortung übernehmen muss und sich nicht drücken darf“, heißt es in der Mitteilung der Lingener Sozialdemokraten.

Schulleiter Wittstruck weist Vorwurf zurück

„Ich weise den Vorwurf, dass wir uns Drücken würden, zurück“, erklärte Marko Wittstruck, Schulleiter der in Trägerschaft des Bistums Osnabrück befindlichen Marienschule, auf Nachfrage unserer Redaktion. Bereits 2015 habe die Marienschule eine Lerngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit zeitweise bis zu 23 Schülern eingerichtet. „Zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 sind mehr als zwölf davon volljährig geworden und haben an den BBS Lingen einen weiteren Bildungsweg eingeschlagen“, sagte Wittstruck. Aktuell würden 15 Flüchtlingskinder in einer Spracherwerbsklasse unterrichtet. Weitere sechs würden in Regelklassen beschult.

Marienschule hat nie eine Absage erteilt

Wittstruck betonte, dass die Marienschule Anfragen der Stadt Lingen zur Aufnahme von Flüchtlingskindern nie eine Absage erteilt habe. Dies hat die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. „Die Zusammenarbeit mit der Marienschule in dieser Frage ist durchweg sehr gut“, sagte Erster Stadtrat Stefan Altmeppen. Wittstruck wies abschließend darauf hin, dass es für Schulen in freier Trägerschaft zudem keine Möglichkeit gebe, zusätzliche Lehrerstunden für Spracherwerbsklassen zu aktivieren. Dies sei bei Schulen des Landes Niedersachsen anders.