Neue Ausstellung ab 1. April Lingener erinnern sich an Charly Monecke

Lingen . Unter dem Titel „Fast 90 – Bilder der Erinnerung – Charly Monecke“ werden vom 1. April bis zum 13. Mai Bilder und Grafiken von Karl-Heinz (Charly) Monecke in der Galerie d+b in der Burgstraße 24 ausgestellt und können auch käuflich erworben werden.

Der Titel „Fast 90“ bezieht sich darauf, dass der 2013 verstorbene Künstler und ehemalige Kunsterzieher am Gymnasium Georgianum in Lingen im Jahr 2020 dieses Alter erreicht hätte und die Erbengemeinschaft nun Werkschauen des Malers plant und vorbereitet.

„Fast 90“

Die Ausstellung „Bilder der Erinnerung“ zeigt einen im Bewusstsein vieler Menschen in Lingen lebendig gebliebenen Künstler, der durch seine jahrelange Unterrichtstätigkeit und seine manchmal auch kontroversen Arbeiten eine nachhaltige Wirkung entfaltet hat - auf seine Schüler, seine Kollegen und Freunde, eben „Bilder im Kopf“.

Bilder der Erinnerungen

Dies soll durch die besondere Form eines „Erzählcafés“ zur Ausstellungseröffnung am Samstag, 1. April um 12 Uhr in der Burgstraße 24 anschaulich werden. Bilder und Erinnerungen an die Person, den Maler, an den Lehrer, Kollegen und Freund. Seine Arbeiten, vielleicht auch sein Vorbild als Künstler, Diskussionen über Kunstformen und Gestaltungsmöglichkeiten, mögliche Verwerfung von Kunst und Künstler – die Wegbegleiter von Charly Monecke haben Interessantes zu erzählen über Begegnungen mit ihm und seinem Werk, sicher auch Anekdotenhaftes, Meinungsverschiedenheiten, aber auch Anregung zu Diskussionen über Kunstbegriff und Einfluss des Künstlers. Er hatte immer ein offenes Ohr für alle und vertrat seine Kunst engagiert. Das möchten die Wegbegleiter wieder aufleben lassen.

Besuch von Johannes Eidt

Im Rahmen der Ausstellung gibt es am Ostersamstag, 15. April um 12 Uhr die Veranstaltung: „Zwischentöne“ von Johannes Eidt – Kunstbetrachtungen zur Laute. Der Osnabrücker Künstler war befreundet mit Charly Monecke und hat seinerzeit sehr oft im Atelier von Charly Monecke ebenso amüsante wie tiefsinnige Kunstbetrachtungen zur Laute präsentiert.