Landtagswahl 2018 SPD Emsland/Bentheim nominiert Christian Otten

Lingen. Christian Otten tritt für die SPD bei der Landtagswahl 2018 im Wahlkreis 80 Lingen an.

Bei der Wahlkreiskonferenz der SPD am Donnerstagabend in Lingen erhielt der Salzbergener 41 der 42 abgegebenen Stimmen. Der 42-jährige Salzbergener hatte als einziger Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. „Die hohe Anzahl der Stimmen zeigt unsere Geschlossenheit“, sagte Otten, nach der Wahl. Der frisch gekürte Kandidat nannte als Ziel, nicht nur in den Landtag einzuziehen, sondern ein Direktmandat zu holen.