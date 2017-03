Anonymer Brief kündigt Boykott an Lingener Yavuz-Markt hat Ärger wegen Erdogan

Lingen. Dilara und Cansu Yavuz, kurdischstämmige Juniorchefinnen des gleichnamigen Obst- und Gemüsegeschäftes an der Haselünner Straße in Lingen, sind traurig. In einem anonymen Schreiben, das sie am Donnerstag erhalten haben, kündigt jemand an, ihr Geschäft wegen der Politik Erdogans zu boykottieren.

In dem mit „Ein Deutscher Demokrat“ gezeichneten Schreiben heißt es: „Wenn wir [...] hören, was von der türkischen Regierung [...] an Beleidigungen gegenüber Deutschland kommt, sind wir sehr verärgert!“ Daher hätten der Absender und seine Freunde beschlossen, ob sofort nicht mehr in einem türkischen Geschäft einzukaufen. „Das Gleiche gilt natürlich auch für den benachbarten Grill [...]“, der ebenfalls von der Familie Yavuz betrieben wird, schreibt der anonyme „Deutsche Demokrat“ weiter.

Dilara und Cansu Yavuz: Fühlen uns als Lingener und Deutsche

„Wir geben nie politische, kulturelle oder religiöse Statements ab“, sagt Dilara Yavuz. „Warum werden wir dann so beleidigt?“, fragt sich die 27-Jährige. Bislang sei ihre Familie mit so etwas noch nicht konfrontiert worden. Und ihre drei Jahre jüngere Schwester Cansu Yavuz fügt hinzu: „Wir sind hier in Deutschland geboren, fühlen uns als Lingener und Deutsche.“ Seit 25 Jahren besteht das Obst- und Gemüsegeschäft der Yavuz‘ jetzt schon. „Unsere Mutter lebt seit 45 Jahre, unser Vater seit 27 Jahren in Deutschland“, sagen die Schwestern. Gemeinsam hätten die Eltern das Geschäft aufgebaut. „Sie nehmen diesen anonymen Brief stärker auf als wir“, erklären Dilara und Cansu Yavuz.

Bekannt geworden ist das anonyme Schreiben, nachdem die Familie Yavuz es auf der Facebookseite ihres Marktes gepostet hat.

Durchweg positive Kommentare auf Facebook

Innerhalb weniger Stunden gab es dort fast 300 Kommentare dazu – und die waren durchweg positiv. „Die große Unterstützung auf Facebook zeigt, dass die Mehrheit der Lingener nicht so denkt“, sagt Dilara Yavuz. Die mutmachenden Kommentare in dem sozialen Netzwerk täten gut, erklärt die 27-Jährige. Sie glaubt nicht, dass der Brief irgendwelche Auswirkungen auf den Obst- und Gemüsemarkt und den benachbarten Imbiss der Familie habe.

Über den unbekannten Autor des Briefes kann sie nur den Kopf schütteln. „Es gibt schon seltsame Menschen“, meint Dilara Yavuz. Eine Ansicht, mit der sie nicht alleine steht. Viele Kommentare auf Facebook äußern sich sehr kritisch zum anonymen Absender des Briefes und sprechen ihm eine demokratische Grundhaltung ab.

Im Gegenteil: Manche Kommentare blicken angesichts des Boykotts sorgenvoll in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zurück. Sie erinnern warnend an den Boykottaufruf der nationalsozialistischen Machthaber, nicht bei Juden zu kaufen.

Der anonyme Brief an die Familie Yavuz ist nicht das erste derartige Schreiben an einen türkischstämmigen Lingener Geschäftsmann. Im Juli 2016 hatte auch Hasan Müstak, Inhaber des am Lingener Marktplatz gelegenen türkischen Restaurants Baba Can, gleich drei Briefe erhalten, in denen die ebenfalls anonymen Absender erklärten, dass Restaurant wegen der Politik Erdogans nicht mehr zu besuchen.