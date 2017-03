Jetzt im Industriegebiet Lingen-Nord Perfekter Standort für Firma Hock in Lingen

Lingen. Das Lingener Bauunternehmen Hock ist seit Kurzem mit einem neuen Firmensitz im Industriegebiet Lingen-Nord ansässig. Geschäftsführer Waldemar Hock eröffnete an der Schillerstraße eine neue Gewerbehalle mit Büroräumlichkeiten.

Insgesamt investierte der Bauunternehmer, der bereits seit 2004 im Bereich des Wohnungsbaus tätig ist, einer Mitteilung der Stadt Lingen zufolge rund 450.000 Euro in den Neubau. In der Halle können zum einen Baumaterialien witterungsgeschützt gelagert werden, zum anderen sind dort der betriebseigene Fuhrpark und technische Geräte untergebracht. Bislang musste Bauunternehmer Hock dafür verschiedene Lagerhallen und Freiflächen in Lingen anmieten.

Besuch der städtischen Vertreter

Während eines Ortstermins machten sich Oberbürgermeister Dieter Krone, der Leiter der Wirtschaftsförderung, Ludger Tieke, und der stellvertretende Ortsbürgermeister von Laxten, Karl-Heinz Schwarz, ein Bild von den neuen Räumlichkeiten. Begleitet wurden sie dabei von Stefan Wittler und Martin Koopmann, dem Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Wirtschafts- und Grundstücksausschusses. Oberbürgermeister Krone gratulierte Waldemar Hock und dessen Ehefrau, die ebenfalls im Betrieb tätig ist, zum Einzug in das moderne und optisch ansprechende Firmengebäude. Die Stadt Lingen habe ihm das Grundstück für die weitere Entwicklung seines Unternehmens gerne zur Verfügung gestellt.

Gute Verkehrsanbindung

Auch der stellvertretende Ortsbürgermeister Schwarz zeigte sich erfreut über die Ansiedlung. Das Bauunternehmen ist in den Bereichen Planung, Rohbau, Umbau- und Altlastensanierung sowie gewerblicher Grundstückshandel tätig. „Dafür haben Sie hier genau den richtigen Platz gefunden“, sagte Schwarz. Davon zeigte sich Bauunternehmer Hock überzeugt: „Die Lage ist perfekt. Die logistische Infrastruktur mit sehr guter Verkehrsanbindung stimmt einfach und auch die Baustoffhändler sind in direkter Nähe.“ Er berichtete, dass er mit der Fertigstellung der neuen Gewerbehalle bereits zwei neue Arbeitsplätze schaffen konnte. Mittlerweile beschäftigt Hock zehn festangestellte Mitarbeiter. Über diese positive Entwicklung freuten sich Krone, Tieke, Schwarz, Wittler und Koopmann. Sie wünschten dem Bauunternehmer am neuen Standort in Laxten viel Erfolg.

