Fortbildung im LWH in Lingen Eine Schule leiten: Bewerbung zwischen Vision und Zweifel

Lingen. „Schule leiten: Kann ich das? Will ich das? Ich mache es!“: So lautet der Titel einer aus drei Modulen bestehenden Fortbildung im Ludwig Windthorst-Haus (LWH) in Lingen. 15 Lehrkräfte aus der Region, die an einer Leitungsstelle in der Schule interessiert sind und sie zum Teil auch schon, etwa in kommissarischer Form, übernommen haben, wollen dabei für sich der Entscheidung näher kommen.

Das zweite Modul, in dem die Frage der Persönlichkeit und Harmoniebedürftigkeit in der Rolle als Schulleitung im Mittelpunkt stand, fand in dieser Woche statt, das dritte, in dem es um das Thema „Privates Umfeld“ und „Work-life-Balance“ geht, ist für Mitte Mai terminiert. Initiator ist das „Netzwerk Schulleitung im Emsland“, das der frühere Emsbürener Grundschulrektor Günter Fiening 2015 ins Leben gerufen hat.

Schulen vor Ort wichtige Partner

Das Netzwerk ist Teil der „Bildungsregion Emsland“, in der es, wie Erster Kreisrat und Schuldezernent Martin Gerenkamp betonte, „nicht auf Abschlüsse, sondern auf Anschlüsse ankommt“: Kitas, Grund- und weiterführende Schulen, die Berufsschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung werden in den Blick genommen, um dem Einzelnen die bestmöglichen Bildungschancen zu eröffnen. Die Schulen vor Ort seien hier wichtige Partner, sagte Gerenkamp bei dem Treffen im LWH. „Die Qualität von Schule hängt auch von der Qualität der Schulleitung ab“, betonte der Kreisdezernent.

Vision muss größer sein als der Zweifel

Vor dem Hintergrund, dass eine Reihe von Leitungsstellen in der Region, vor allem im Grundschulbereich, unbesetzt sind, will das „Netzwerk Schulleitung im Emsland“ durch sein Fortbildungsangebot bereits im Vorfeld potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für das Thema Leitung interessieren. Moderiert und geleitet von Stefan Niemann aus Verden, früher selbst Rektor und heute Berater und Coach für Schulentwicklung, suchen die Teilnehmer Antworten auf Fragen, die Niemann so formulierte: Was treibt mich an als Bildungsprofi? Wie komme ich mit den ‚heimlichen Auftraggebern‘ Eltern, Firmen und Schulträgern zurecht? Was ist meine Idee von Schule und ist die kompatibel mit meinem Privatleben? „Die Vision muss größer sein als der Zweifel“, gab Niemann den 15 Lehrkräften aus Grund- und weiterführenden Schulen und Förderschulen mit auf dem Weg.

Leitungsaufgabe eine neue Herausforderung

Auf dem sind sie schon ein gutes Stück vorangekommen, wie die Gesprächsrunde im LWH zeigte. Bei einigen schlug das Pendel bereits deutlich Richtung Bewerbung aus, andere waren noch unentschieden. Alle zusammen bewerteten das Fortbildungsangebot als sehr wertvoll im Entscheidungsprozess. Die gute Gemeinschaft untereinander und der fachliche Austausch wurden als bereichernd empfunden. Auch die Möglichkeit, alle Probleme deutlich anzusprechen: Die schlechte Bezahlung gerade im Grundschulbereich und der hohe Verwaltungsaufwand als Schulleiter waren zwei Beispiele. „Wie gehe ich damit um, wenn mir die Schulbehörde die kommissarische Leitung der Schule aufdrückt?“, war ebenfalls eine Frage. Sie sei in einem Alter, „wo man kommissarisch werden kann“, drückte es eine Lehrerin aus. Nach den Erfahrungen in den beiden bisherigen Modulen „sehe ich das aber gar nicht mehr als so übel an“, sagte sie. Eine Kollegin formulierte es ähnlich. „Ich bin an meinen Aufgaben gewachsen und fühle mich auch durch diese Module hier gestärkt.“ Eine andere Lehrerin hob hervor, dass sie in der Leitungsaufgabe eine neue Herausforderung suche, sich aber noch unsicher sei, ob sie dies auch zu leisten imstande sei. „Man muss nicht alles können und kann sich auch fachliche Hilfe holen – ich werde mich bewerben“, erwiderte eine Pädagogin.

Gute Atmosphäre im LWH gelobt

Am 11. und 12. Mai wird die Gruppe beim dritten Modul wieder im LWH zusammenkommen. Die gute Atmosphäre dort wurde von allen gelobt. Günter Fiening sprach in diesem Zusammenhang neben LWH-Leiter Michael Reitemeyer insbesondere Judith Hilmes vom Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung im LWH seinen Dank aus.

