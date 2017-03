Bühne, Musik, Theater Kultiges in der Region: Wohin am Wochenende?

afsh Lingen. Am letzten Märzwochenende finden wieder zahlreiche Veranstaltungen im südlichen Emsland statt, darunter Theateraufführungen, leise und laute Musik sowie Kunstausstellungen.

Die Komödie „Die Studentin und Monsieur Henri“ gibt es Sonntag um 20 Uhr im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe zu sehen. Darin geht es um einen Witwer, der von seinem Sohn genötigt wird, ein Zimmer seiner Wohnung zu vermieten. Es entsteht ein Verwirrspiel, aus dem am Ende keiner der Beteiligten unverändert heraus geht.

Märchenoper

Am Samstag um 16 Uhr wird das Familien-Musical „Hänsel und Gretel“ der Kleinen Oper Bad Homburg im Theater an der Wilhelmshöhe aufgeführt. Musikalisch begleitet wird das Stück außerdem von dem Sinfonieorchester der Musikschule Emsland. Es handelt sich um eine kindgerechte Bearbeitung der klassischen Märchenoper von Engelbert Humperdinck und Adelheid Wette.

Alter Schlachthof

Leoniden machen auf ihrer „Two Peace Singns Tour“ Freitag um 20 Uhr Stopp im Alten SchlachthofLingen. Die Band bringt frischen Wind in die Indie-Musik. “Der Rapper Masta Ace steht t Samstag um 20 Uhr dort auf der Bühne. Er gilt in den USA als einer der einflussreichsten Musiker der Hip Hop Szene und Rapper wie Eminem bezeichnen ihn als eines ihrer musikalischen Vorbilder.

Monologe

Kurz vor Abschluss ihres Studiums bearbeiten und spielen 17 Studierende des Instituts für Theaterpädagogik Monologtexte unterschiedlichster Dramatiker. Die ausgewählten Texte für diese Abschlussprüfung im Bereich Schauspiel sind in diesem Jahr mehr denn je ein Kommentar auf unsere Gegenwart und werfen zugleich einen Blick zurück in die Gesellschaften der Vergangenheit. Die Premiere von „Egoland“ findet Freitag um 19 Uhr im Burgtheater an der Baccumer Straße in Lingen statt. Weitere Vorstellungen Samstag und Sonntag, ebenfalls um 19 Uhr. Eintritt 8 Euro.

Euro Model Expo

Europas Modellbauelite ist Samstag (10 bis 17.30 Uhr) sowie Sonntag (10 bis 16.30 Uhr) zu Gast in den Emslandhallen. Mit über 3000 ausgestellten Modellen, reichhaltigem Händlerangebot sowie Vorführungen von Top-Profis ist für jeden Besucher was dabei. Eintritt 8 Euro, bis 14 Jahre 4 Euro.

Irische Folkmusik

Ein St. Patrick‘s Day Special mit der Gruppe „Travelling Left“ präsentiert das Kulturzentrum Alte Molkerein Freren am Freitag ab 20 Uhr. Gespielt werden Trinklieder, Revolution-Song und Balladen, die vom Meer, der Liebe und dem täglichen Leben erzählen.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, erm. 8 Euro.

Frühjahrskonzert

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Emsbüren lädt am Sonntag um 16.30 Uhr zu einem Frühjahrskonzert in die Liudger Realschule ein. Außerdem präsentieren junge Nachwuchsmusiker aus dem Schulorchester ihr Können. Eintritt 7 Euro, Kinder bis 12 Jahren frei.

Folkmusik

Im Fokus Emsbüren tritt Samstag die Gruppe An Rinn um 20 Uhr auf. Sie nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise zwischen Irland, Schottland, Dänemark und den USA. Eintritt 12 Euro.

Puppentheater

Die Puppenbühne Piccobello präsentiert Samstag um 16 Uhr im Wöhlehof in Spelle das Stück „Die Schlümpfe“. Die Vorstellung ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Eintritt 7 Euro.

Plattdeutsches Theater

Die Theatergruppe Clusorth-Bramhar führt die Komödie „Nonnenpoker“ Sonntag um 19.30 Uhr im Haus der Vereine auf. Weitere Aufführungen am 1., 8. und 9. April. In Andervenne präsentiert die Theatergruppe das Boulevardstück „Protest-Tanten“ am Samstag um 20 Uhr im Saal der Gaststätte Schmees.

Ausstellungen

Seit der Verleihung des ersten Lingener Kunstpreises 1983 hat die Stadt Lingen eine formal und inhaltlich vielfältige Kunstsammlung aufgebaut, die vor allem Werke der unterschiedlich arbeitenden Trägerinnen und Träger dieses Preises umfasst. Dabei sind sowohl abstrakte Arbeiten von Annette Vennebrügge oder Marieta Chirulescu als auch figurative Malerei von Karin Kneffel, Cornelius Völker oder Birgit Megerle. Die Ausstellung (bis 7.Mai) in der Kunsthalle präsentiert einen umfangreichen Überblick über diese Sammlung mit Bildern aus den Jahren von 1983 bis 2014.

In 17 Stationen schildert im Emslandmuseum die Ausstellung „Reformation und Region“ (bis 23. Juli) die Entwicklung vom Thesenanschlag Luthers bis zur heutigen Situation der Kirchen im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Den Ausgangspunkt bilden die verschiedenen Territorien, denn in der Grafschaft Bentheim, im münsterischen Emsland und in der Grafschaft Lingen verlief die Reformation aufgrund der komplizierten staatlichen Aufteilung der Region ganz unterschiedlich.

Passend zum Reformationsjahr zeigt das Lingener Stadtarchiv bis Ende März die Ausstellung „Lingen im Zeitalter der Glaubenskämpfe“. Die Reformation hatte weitreichende Folgen für das Leben und den Alltag in Lingen. Eroberungen und Herrschaftswechsel brachten fast immer auch einen Konfessionswechsel mit sich. Beleuchtet wird die Geschichte der Stadt im Zeitalter konfessioneller Auseinandersetzungen. Eintritt frei.

Mit Kupferstichen von Miho Nicoloff wird die Reihe „Kunst im Krankenhaus“ im Lingener Bonifatius-Hospital fortgesetzt. Die Ausstellung kann bis zum 31. Mai in der Eingangshalle betrachtet werden.

Im Foyer des Theaters an der Wilhelmshöhe stellt Inge Brand ihre Bilder zum Thema “Zwischen-Räume“ aus. Das Spektrum reicht von gegenständlicher über freie Malerei bis hin zu kalligrafischen Elementen. Dabei kommen Malmedien wie Aquarell und Acryl-Farben ebenso zum Einsatz wie Kreide, Tusche oder Kohle.

Kunst im Rathaus Salzbergen gibt es bis Anfang April zu sehen. Die Künstler Helga Meckel und Jürgen Wienand zeigen Abstraktes und Aquarelle. .

Mit der Ausstellung „Wege zum Kreuz“ in der Herz Jesu Kirche in Gersten bietet die Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel in der Fastenzeit eine besondere Form der Kreuzwegbetrachtung an.