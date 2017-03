Am Tag der Wälder Marienschule pflanzt Rotbuchen im Lingener Wald

Lingen. Die Klasse 7b der Lingener Marienschule hat gemeinsam mit Landrat Reinhard Winter und dem Präsidenten des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, kleine Rotbuchen im Lingener Wald gepflanzt.

Das Niedersächsische Forstamt Ankum baut hier einer Mitteilung der Niedersächsischen Landesforsten zufolge den 95 Jahre alten Kiefernwald in einen vielfältigen und zukunftsfähigen Mischwald um. „Die Wälder im Emsland erfüllen viele verschiedene Funktionen. Ihr habt heute die Möglichkeit, in Eurer Heimat nachhaltig den Wald von morgen zu gestalten“, begrüßte Winter die Schüler der Marienschule. „Denn nur wenn der Wald ständig verjüngt und ergänzt wird, ist gewährleistet, dass auch zukünftige Generationen – wie wir heute – Wald vorfinden und von den vielfältigen Leistungen des Waldes profitieren“, erklärte Schirmbeck die Bedeutung einer nachhaltigen Waldwirtschaft.

Marienschule seit Jahren im Umweltschutz engagiert

Die Lingener Marienschule ist bereits seit vielen Jahren im praktischen Umweltschutz engagiert. Seit über zwanzig Jahren hat die Schule eine Patenschaft für die Renaturierung eines Moores im Kleinen Witte Fehn übernommen. In diesem Schuljahr hat der siebte Jahrgang während einer Projektwoche bereits die „Kamelrennbahn“ in Wachendorf entkusselt und im Moor gearbeitet. „Vor den Osterferien wird der ganze Jahrgang eine weitere Projektwoche zum Thema Umwelt durchführen. Die Pflanzaktion passt dazu sehr gut und trifft auf eine sehr motivierte Klasse“, freute sich Klassenlehrer Bernd Röhlmann über die vom Waldpädagogikzentrum Weser-Ems der Landesforsten organisierte Veranstaltung.

Waldpädagogische Veranstaltungen

„Im Bereich des Forstamtes Ankum nehmen jährlich ca. 7.000 Kinder und Jugendliche an verschiedenen waldpädagogischen Veranstaltungen des Waldpädagogikzentrums Weser-Ems teil. Dies liegt vor allem an den zahlreichen langjährigen Schulkooperationen, wie auch mit der Marienschule, die regelmäßig an Walderlebnisspielen und Pflanzaktionen teilnimmt“, lobte Förster Horst Wieting vom Waldpädagogikzentrum die Kooperation.