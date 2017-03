Online-Abstimmung bis 21. April Lingener Schülergenossenschaften wollen Preis gewinnen

Lingen. Die Lingener Schülergenossenschaften „EL-Fietsen“ von der Friedensschule und „DruckFest“ von den Berufsbildenden Schulen Wirtschaft nehmen am Wettbewerb um den Preis für finanzielle Bildung 2017 teil.

Bei dem bundesweiten Wettbewerb der Teambank erhalten die 150 Projekte mit den meisten Stimmen Preisgelder zwischen 1000 und 3000 Euro, heißt es in einer Mitteilung der Volksbank Lingen, die beide Schülergenossenschaften fördert. „Das Wissen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen wird den Jugendlichen in der Schule oftmals nicht ausreichend vermittelt“, sagt Jürgen Hölscher, Vorstand der Volksbank Lingen. „Daher unterstützen wir Initiativen, die das Verständnis im Umgang mit Geld praxisnah fördern“, so Hölscher weiter.

Lernprozesse in Gang bringen

Die Schülergenossenschaft „Druckfest“ geht mit ihrem Projekt „We want You #ErfolgMitDruckFest“ an den Start. Dabei handelt es sich um eine Imagepräsentation, um Schülern der Höheren Handelsschule einen Einblick in die Arbeit von „DruckFest“, die Genossenschaft und den praktischen Wissenserwerb zu geben. Sie wird den Jahrgängen am ersten Schultag gezeigt, um sie für die Mitarbeit zu begeistern und sie zu animieren, sich für die Schülerfirma zu bewerben. Grundidee der Arbeit ist, dass praktische Erfahrung im Hinblick auf die finanzielle Bildung Lernprozesse in Gang bringt und zum beruflichen wie auch privaten Erfolg führt.

Für Konsumverhalten sensibilisieren

Die „EL-Fietsen“ hoffen auf möglichst viele Stimmen für ihr Projekt „Fairer Tausch-Kauf-Rausch: EL-Fietsen brauch´s“. Jeder Schüler hat die Möglichkeit, ein T-Shirt, welches noch in einem guten Zustand ist, abzugeben. Diese werden in der Pausenhalle gewaschen, gebügelt und auf Wäscheleinen zur Begutachtung aufgehängt. Jeder, der ein T-Shirt bei den EL-Fietsen abgegeben hat, darf sich ein „neues“ Kleidungsstück von der Wäscheleine aussuchen. Dieses Projekt soll die Schüler der Friedensschule für ihr (verschwenderisches) Konsumverhalten sensibilisieren und gleichzeitig auf fair gehandelte Produkte aufmerksam machen.

Bis 21. April online abstimmen

Noch bis zum 21. April 2017 kann jeder auf www.finanzielle-bildung-foerdern.de für die Projekte von „DruckFest“ und den „EL-Fietsen“ abstimmen.