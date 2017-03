Verfahren vor dem Landgericht Diebesbande schlägt in Lingener Fahrradgeschäft doppelt zu

Osnabrück. Vor dem Landgericht Osnabrück hat das Verfahren gegen zehn junge Männer begonnen, die des schweren bandenmäßigen Einbruchdiebstahls in elf Fällen angeklagt sind. Unter anderem werden sie beschuldigt, gleich zweimal in ein Fachgeschäft in Lingen eingedrungen zu sein, wo sie Fahrräder, Zubehör und anderes im Wert von zusammen 55000 Euro erbeutet haben sollen.

Zehn Angeklagte befinden sich im Schwurgerichtssaal, davon fünf aus der Untersuchungshaft vorgeführt, mit zwölf Verteidigern an ihrer Seite. Dazu kommen zehn Justizwachtmeister zur Sicherung. Der Staatsanwalt hat Platz genommen, auch ein Sachverständiger. Das Gericht ist – fast komplett. Eine Schöffin ist nicht zum Termin erschienen, somit müssen sich alle Beteiligten und die mehr als 30 Zaungäste in Geduld üben. Eine Stunde später kann der Prozess endlich beginnen.

Die Anklage gegen die zehn Männer zwischen 21 und 38 Jahren wiegt schwer. Fast alle stammen aus Emsdetten oder dessen Umgebung. Sie sollen zwischen Oktober 2015 bis September 2016 in elf Fällen in wechselnder Zusammensetzung in Fahrfachradgeschäfte eingebrochen sein und dort hochwertige Räder, meist E-Bikes oder Mountainbikes, gestohlen haben. Tatorte waren unter anderem in Lingen sowie im nördlichen Münsterland. Der Wert der Beute war meist sehr hoch und ging bis in den mittleren, fünfstelligen Bereich.

Ein Geschäft in Lingen an der Bernardstraße wurde gleich zweimal heimgesucht. Mitte Oktober 2015 stahlen Einbrecher dort 18 Räder, Fahrradzubehör, 1670 Euro Bargeld, ein Mobiltelefon und einen tragbaren Computer im Wert von rund 37000 Euro. Im Mai 2016 stiegen die Diebe noch einmal dort ein, dieses Mal nahmen sie sieben Fahrräder im Wert von 18000 Euro mit.

Zum Auftakt des Verfahrens ließ der 27-jährige Hauptangeklagte über seine Verteidigerin erklären, zu einem späteren Zeitpunkt eine Aussage zu den Vorwürfen machen zu wollen. Ein 21-jähriger Mitangeklagter war dagegen gesprächiger.

Treffen im Wettbüro

Ein Wettbüro in Emsdetten sei Treffpunkt der Männer gewesen. „Dort wurde ausgemacht, wer mitfahren will, und dann haben wir uns zu zweit oder mehr auf den Weg gemacht“. Die Beute sei immer sofort nach Essen ins Ruhrgebiet gebracht worden, wo sie an einen Hehler weitergegeben wurde. Viel Geld rückte dieser aber nicht heraus. „Für die Fahrräder aus dem ersten Einbruch in Lingen haben wir zusammen 1000 Euro erhalten“. Einmal habe ihm der Hehler verraten, dass er in einem Lager rund 2000 Räder untergebracht habe. Der Prozess ist auf sieben Verhandlungstage angesetzt. Gegen den Hehler wird in einem gesonderten Verfahren verhandelt.