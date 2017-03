Spende an Pater Beda Lingener kfd spendet 7500 Euro an Aktionskreis

Lingener kfd spendet 7500 Euro an Aktionskreis MEC öffnen

Sehr erfreut nahm Udo Lohoff (Mitte) den symbolischen Scheck über 7500 Euro von der kfd St. Bonifatius Lingen entgegen. Foto: Lida Mehri

lime Lingen. Auch in diesem Jahr übergibt die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) St. Bonifatius Lingen dem Aktionskreis für Entwicklungshilfe Pater Beda eine Spende. Insgesamt 7518 Euro fließen in ein Projekt für Straßenkinder in Brasilien.