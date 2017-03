Mehrere Projekte geplant Städtebauförderung beschert Lathen über 400.000 Euro

pm/gs Lathen. Insgesamt 413.000 Euro fließen aus einem Städtebauförderprogramm in die Samtgemeinde (SG) Lathen. Mit dem Geld sollen mehrere Projekte in der Kommune angepackt werden.

Die Finanzmittel für Lathen hat das Land aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ bewilligt, für die sich die SG damit erfolgreich beworben hat. Weitere Gelder aus dem Programm fließen in die Samtgemeinde Sögel (621.000 Euro unter anderem für ein geplantes Begegnungszentrum in Börger) sowie nach Rhede, Lehe und Papenburg ( 1,25 Millionen Euro). Wie der Lathener SG-Bürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU) in einer Pressemitteilung schreibt, bewilligt das Land insgesamt rund 112 Millionen Euro für niedersächsische Städte und Gemeinden. Eine Übersicht hat Sozialministerium Cornelia Rundt (SPD) auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht.

Weber zufolge geht es bei den für eine Förderung beantragten Projekte in der SG Lathen um die Dorfplatzgestaltung in Fresenburg, einen Mehrgenerationenspielplatz im Bereich des Kulturzentrums, die Gestaltung der Außenanlagen am Kulturzentrum, einen Multifunktionsraum am Gemeindehaus in Renkenberge sowie um eine Veranstaltungsfläche am Dorfgemeinschaftshaus/Jugendheim in Neusustrum. Man werde nun zügig in die Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen planerisch investieren, hieß es im Anschluss an eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der SG. Die Ausschussmitglieder hätten sich sehr gefreut und sähen in der Förderzusage einen guten Start in das Förderprogramm, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Darin hebt Weber außerdem hervor, dass die SG im Vorfeld in einem umfangreichen Prozess gemeinsam mit den Mitgliedsgemeinden die notwendigen Untersuchungen für die Ermittlung städtebaulicher Missstände durchgeführt habe. Einen ganz wesentlichen Anteil habe die Bürgerbeteiligung gehabt. Schließlich sei Ende Mai 2016 ein integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEK) auf den Weg gebracht worden. Das IEK stellt Weber zufolge ab auf spezielle Probleme des ländlichen Raums wie beispielsweise die Nutzung leerfallender Bausubstanz, multifunktionale Treffpunkte und Mehrzweckgebäude, die demografische Entwicklung, die Mobilität und die energetischen Anforderungen heutiger Zeit. „Nach den Untersuchungen und der Aufstellung des IEK findet nun erstmals eine Förderung beantragter Maßnahmen statt“, so Weber.