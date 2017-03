Gebäude gleich doppelt betroffen Zwei versuchte Einbrüche in ein Wohnhaus Lathen

Gleich zwei Mal innerhalb weniger Tage ist ein Wohnhaus an der Mozartallee in Lathen von Einbrechern aufgesucht worden. In beiden Fällen gelangten sie aber nicht ins Gebäude. Symbolfoto: Silas Stein/dpa

dgt/pm Lathen. Unbekannte haben in Lathen versucht, gleich zwei Mal in ein Wohnhaus an der Mozartallee einzusteigen. In beiden Fällen gelang das nicht.

Der erste Fall ereignete sich am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 7 Uhr, dabei hatten die Einbrecher versucht, eine Terrassentür aufzubrechen. Als dieses nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt. Bei demselben Haus wurde dann in der Nacht zum Donnerstag zwischen 1 Uhr und 7 Uhr erneut versucht einzubrechen. Diesmal versuchten die Täter, ein Fenster neben der Eingangstür aufzubrechen, was jedoch erneut nicht gelang. Ob es sich um die gleichen Täter handelt oder nicht, ist unbekannt. Wer Hinweise geben kann zu beiden Fällen, erreicht die Polizei in Lathen unter Telefon 05933/8847.