Mitgliedsbeiträge geändert Vorstand der KFD-Frauen in Niederlangen stellt sich neu auf

asc Niederlangen-Siedlung. Zahlreiche Veränderungen im Vorstand hat die Generalversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) Ortsverein Niederlangen-Siedlung und Oberlangen-Moor ergeben.

So schied Margret Janßen nach acht Jahren aus dem Gremium aus. Neu in den KFD-Vorstand gewählt wurden Andrea Jansen, Marion Boven, Marloes van Veenendaal und Birgit Achter. Wiedergewählt für die nächsten zwei Jahre wurden Brigitte Rusche, Renate Janßen, Ingrid Holthaus, Marianne Jürgens, Marita Ruten und Angela Deuling. Die Verteilung der Ämter soll in der nächsten Sitzung erfolgen.

Die Fahnenträgerinnen Helga Schlegel und Gabi van Bassen erhalten Unterstützung von Margret Janßen und Margret kleine Hillmann. Sie haben sich bereit erklärt, den unbesetzten Posten der Fahnenträgerinnen einzunehmen.

Änderung bei den Geburtstagsbesuchen

Eine Änderung hat die Versammlung hinsichtlich der Geburtstagsbesuche von Vereinsmitgliedern beschlossen. Bislang fanden diese ab dem 70. Lebensjahr alle fünf Jahre und ab dem 80. Lebensjahr jedes Jahr statt. Dies ist dahingehend geändert worden, dass die Jubilare vom Vorstand ab sofort ab dem 70. Lebensjahr alle fünf Jahre und erst ab dem 85. Lebensjahr jedes Jahr besucht werden.

Mitgliedsbeiträge werden angepasst

Eine Veränderung gibt es zudem bei den Mitgliedsbeiträgen. Die Mitglieder der KFD Niederlangen-Siedlung und Oberlangen-Moor, die in einem Doppelhaushalt leben oder das 65. Lebensjahr überschritten haben, zahlten bisher einen ermäßigten Mitgliederbeitrag. Dieser Beitrag reicht nach Worten der Vorsitzenden Brigitte Rusche nicht mehr aus, um die Mitgliederbeiträge an den Verband zu zahlen. Zur einheitlichen Regelung ist in der Versammlung ein Mitgliedsbeitrag von 20 Euro beschlossen worden. Die Ehrenmitgliedschaft beginnt mit dem 80. Lebensjahr. Die Regelungen mit der Ermäßigung und den Doppelhaushalten wurden abgeschafft.

Vorsitzende Rusche berichtete darüber hinaus von zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Die KFD-Verbundsmesse in Sustrum-Moor, der Quizabend sowie das Frühstück zur Adventszeit sind Veranstaltungen, die laut Rusche sehr gut von den Mitgliedern angenommen wurden.