Frühjahrskonzert in Hilter Buntes Programm der Dütetaler Blaskapelle

Begeisterten das Publikum beim Frühjahrskonzert der Sporthalle Hilter-Wellendorf: die Dütetaler Blaskapelle. Foto: Silke Bicker

Hilter. In der Sporthalle Hilter-Wellendorf fand am Samstagabend das Frühjahrskonzert der Dütetaler Blaskapelle in Kooperation mit einigen anderen Organisationen statt.