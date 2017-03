Einstimmig eingebracht Hilter bringt Haushalt 2017 ein – solide Finanzlage

Hilter. Der Rat der Gemeinde Hilter hat am Donnerstagabend den Haushalt verabschiedet. Es wird 2017 voraussichtlich keine Nettoneuverschuldung geben und der Haushalt ist ausgeglichen.

Kämmerer Bastian Sommer fasste in der Ratssitzung die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltes 2017 zusammen. Die Gemeinde profitiert nach wie vor von den Steuereinnahmen des Bundes. Beständig hohe Einnahmen führen dazu, dass Hilter trotz enormer Investitionen Überschüsse erwirtschaftet hat, ohne Aufnahme neuer Schulden. Das Gewerbesteueraufkommen ist mit vier Millionen Euro veranschlagt. Das entspricht einer Steigerung von 500.000 Euro. Der leicht erhöhte Ansatz ist damit zu begründen, dass das Aufkommen in den vergangenen Jahren immer kontinuierlich hoch ausfiel – mit Ausnahme des Jahres 2013.

Einkommenssteuer

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden gegenüber 2016 um rund 180.000 Euro auf 4,15 Millionen Euro erhöht. Insgesamt ist das Investitionsvolumen 2017 mit 2,45 Millionen Euro weiterhin überdurchschnittlich hoch, so Sommer. Es sei für eine Kommune in der Größen- und Finanzkasse Hilters unter normalen Umständen nicht zu finanzieren.

Hohe Kosten beim Ausbau von Krippenplätzen

Hohe Ausgaben hat die Gemeinde vor allem durch den gesetzlich vorgeschriebenen Ausbau von Krippenplätzen. Zwar gibt es hier Zuschüsse vom Bund, doch laut Kämmerer sind diese so gering, das sie nicht das Problem der Kosten für die Kommunen lösen. Im Haushalt sind jetzt 1,2 Millionen Euro für die Errichtung von Krippenplätzen veranschlagt. Das entspricht laut Sommer rund 50 Prozent des gesamten Investitionsvolumens. Weitere Investitionen sind der Ausbau des Asbrocker Weges (309.000 Euro), die Fortsetzung der Flurbereinigung in Borgloh (200.000 Euro) und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (106.000).

Ausgaben in der Vergangenheit

In jüngster Vergangenheit kamen noch Ausgaben für das neue Feuerwehrhaus (2,4 Millionen Euro), Straßenausbau, Bildung und Sportförderung, so der Kämmerer. „Im selben Zuge ist es der Gemeinde gelungen, sich weiter zu entschulden. Wir hatten noch nie so eine solide Haushaltslage, wie es im Moment der Fall ist“, sagte Sommer. Der Haushalt wurde einstimmig verabschiedet.

Zudem ging Sommer in der Ratssitzung auf den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke ein. Die Gebühren wurden neu kalkuliert. Ausschließlich die Wassergebühr wurde um 0,12 Euro pro Kubikmeter erhöht. Auch dieser Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.