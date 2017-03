Am Samstag Tag der offenen Tür Physiotherapeutenpaar bringt wieder Leben in Borglohs Mitte

Physiotherapeutenpaar bringt wieder Leben in Borglohs Mitte MEC öffnen

Am Samstag bringt das Physiotherapeutenpaar Jens Tiemann-Gorny und Ines Gorny mit der Neueröffnung ihrer Praxis wieder Leben auf den Thieplatz. Foto: Horst Troiza

Hilter. In Borglohs Dorfmitte tut sich etwas: Der Leerstand des ehemaligen Schlecker-Marktes Am Thie ist beendet. Dort eröffnen Ines Gorny und Jens Tiemann-Gorny jetzt eine Praxis für Physiotherapie und medizinisches Gerätetraining. Am Samstag geht es los mit einem Tag der offenen Tür.