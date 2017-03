Versammlung SPD Herzlake: Verbesserungen im ÖPNV in Sicht

Herzlake. Um den öffentlichen Personennahverkehr ging es unter anderem bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Herzlake.

Aus dem Kreistag berichtete Andrea Kötter, dass der Haushalt 2017, trotz der Senkung der Kreisumlage um zwei Punkte einen Überschuss von mehr als 20 Millionen Euro ausweist. Die SPD-Kreistagsfraktion habe mehrere Anträge zum Haushalt eingebracht. Hohen Stellenwert habe hier der Antrag auf kostenlose Beförderung von Gymnasial- und Berufsschülern.

Begrüßt habe die Fraktion auch die Änderung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG). Im Klartext heißt das, der Landkreis Emsland bekomme mehr als 5,85 Millionen Euro, den dritthöchsten Betrag in ganz Niedersachsen nach Hannover und Osnabrück, um den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Emsland zu verbessern. Zudem erhalte der Kreis noch 692.000 Euro für flexible Bedienformen und andere Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Der Nahverkehrsplan bis 2019 sei zwingend fortzuschreiben. „Besonders zu betonen ist, dass der Landkreis Emsland die Verbesserungen im ÖPNV nachweisen muss, und das ist die Chance, das Angebot im Emsland nachhaltig zu verbessern“, sagte Kötter.

Intensive Beratungen

Horst Töller berichtete aus dem Herzlaker Gemeinderat und. In beiden Parlamenten ist man zurzeit in intensiven Beratungen zu den Haushalten 2017. Beide Haushalte sollen in den nächsten Wochen beschlossen werden. Hauptsächlich gehe es noch darum, wie man „eine solch große und noch nie da gewesene Menge an einzelnen Investitionen in der Samtgemeinde und Gemeinde ohne große Neuverschuldungen stemmen kann“. „Alle Wünsche von Verwaltung und Rat werden und können keine Berücksichtigung finden“, so Töller.

Diskussionspunkt sei und bleibe die Ausweisung von Baugebieten sowie Änderungen älterer bestehender Bauplänen in der Gemeinde. „Das führte jetzt sogar dazu, dass bauwillige Bürger zu Recht vor Beginn der letzten Gemeinderatssitzung protestierten“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD Herzlake. In den meisten Fällen seien der Verwaltung und dem Rat aber aufgrund des Baugesetzbuches, der Emissionswerte, der vorhandenen Landwirtschaft und den Vorschriften des Landkreises die Hände gebunden.

Neutrales Gutachten

Horst Töller berichtete zudem, dass auf Anraten des Landkreises Emsland derzeit ein neutrales Gutachten im Auftrag der Gemeinde Herzlake über das gesamte Areal des alten Klose-Geländes erstellt wird. Erst nach einem positiven Befund würden dann die Kaufverträge unterschrieben.

Gewählt wurden Annegret Börger, Bernd Kempinski, Gerd Kalinowski und Horst Töller als Delegierte zu den Kreisdelegiertenkonferenzen für die Landesliste zur Landtagswahl, die Ende März stattfinden, und zum Kreisparteitag im August.