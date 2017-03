Saskia Cordes engagiert sich für Tierschutz Ein neues Zuhause für Straßenhunde in Herßum

Lähden. Eine tierheimähnliche Einrichtung baut derzeit Saskia Cordes in Herßum, einem Ortsteil von Lähden, auf. Die 42-Jährige sagt, dass sie eng mit dem Verein Suceava – Memory of Tina mit Sitz in Erfurt zusammenarbeitet. Dahinter stehen der Wunsch und der Gedanke, Straßenhunden aus Rumänien durch Vermittlung ein neues Zuhause zu bieten.

Cordes hat nach eigenem Bekunden für den Verein bereits mehrere Arbeitseinsätze in Rumänien abgeleistet. Im dortigen Tierheim, das seit 2012 von Memory of Tina betrieben wird, würden sich durchschnittlich 800 bis 1000 Hunde befinden. Alle dort lebenden Tiere werden vor Ort kastriert und ein Teil von ihnen wird nach Deutschland vermittelt. Die Finanzierung des Tierheimes erfolge vorrangig aus Spenden. Es werden aber auch für 15 Euro monatlich Patenschaften angeboten. Eine Vereinsmitgliedschaft kostet 15 Euro pro Jahr.

Kleine Hofstelle gemietet

Um Spenden für den Verein und die Tierhaltung einzuwerben, sammelt Cordes Dinge aus Haushalten, die als Spenden bei ihr abgegeben werden. „Ich verkaufe die Sachen auf Flohmärkten“, erklärt Cordes und zeigt auf mehrere Pappkartons, die von Kinderjeans über weißen Socken und Spielsachen alles Mögliche enthalten. „Die Erlöse werden gespendet“, versichert die 42-Jährige, die aus der Nähe von Verden nach Herßum gezogen ist. An der Helmighauser Straße hat sie eine kleine Hofstelle angemietet, wo sie nicht nur wohnt, sondern auch die Tierhaltung betreiben will. Seit gut zwei Jahren unterstützt sie den in Erfurt ansässigen Verein.

Noch sei es ein ehrenamtliches Engagement, erklärt Cordes, die hauptberuflich als examinierte Altenpflegerin arbeitet. „Es wäre aber schön, wenn ich daraus ein Gewerbe machen könnte“, sagt sie. Unterstützung in ihrem Vorhaben erfährt sie derzeit von ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Über die Hundevermittlung sollen Erlöse erzielt werden.

Vermittlung kostet 350 Euro

Die Vermittlung eines rumänischen Straßenhundes würde, laut Cordes, 350 Euro kosten. Darin enthalten sind die Vermittlungs- und Schutzgebühr, die Kastration und das Chippen, die Entwurmung und der Transport nach Deutschland des Tieres sowie die erforderlichen Papiere zur Einreise. Von diesem Betrag muss Cordes 50 Prozent an den Verein Memory of Tina überweisen.

Mitte April bis spätestens Anfang Mai möchte die 42-Jährige den Betrieb ihrer Einrichtung aufnehmen. „Es steht noch die Zulassung beziehungsweise die Genehmigung nach Paragraf 11 des Veterinäramtes aus“, erklärt sie. Ihre tierheimähnliche Unternehmung ist vorrangig auf die Unterbringung von Hunden ausgelegt. Auch Nagetiere wie Hasen und Meerschweinchen kann sie beherbergen. „Für die Unterbringung von Katzen fehlt mir aber der Platz“, sagt Cordes.

Tag der offenen Tür

Für den 7. Mai 2017 plant sie einen Tag der offenen Tür. An Sachkunde und Erfahrung mangele es der Neu-Lähdenerin nicht. Seit über 20 Jahren hält sie, nach ihren Aussagen, Hunde. Heute leben drei eigene Hunde in ihrem Haushalt. „Ich hatte immer Tierschutzhunde“, berichtet sie. Ihr Engagement begann als sogenannte Gassigängerin. Später schlossen sich Aufenthalte in Tierheimen in Spanien, Griechenland und schließlich Rumänien an.