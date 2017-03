Nährstoffbörse der Raiffeisen-Vechte Klein Berssen: Vom Gülle- zum Getreidetransporter

Klein Berssen. Dank eines Spezialtransporters ist es der landwirtschaftlichen Warengenossenschaft Raiffeisen Ems-Vechte möglich, Gülle in den Osten Deutschlands zu transportieren und auf der Rückfahrt denselben Lastzug mit Getreide zu beladen.

Fahrer Florian Riese holt bei den Landwirten die Gülle direkt ab. „Heute geht es noch nach Schwerin“, sagt der Sögeler. Die Gülle wird in Spezialbehälter in den Seitenräumen des Lastwagens gepumpt. Bis zu 25 Tonnen kann das Fahrzeug aufnehmen.

So unterhält die Raiffeisen-Vechte für ihre Kunden eine Nährstoffbörse: „Viele Mastbetriebe besitzen nicht genügend Flächen, um Gülle und Mist selbst auf die Äcker auszutragen“, so Geschäftsführer Wilhelm Funke. In anderen Region, wie speziell in Ostdeutschland würden diese wichtigen Nährstoffe jedoch benötigt. So fährt Florian Riese los. Auf dem Rückweg wird er dann anschließend 25 Tonnen Getreide mit zurück ins Emsland nehmen. Diese wird dann hier wiederum als Mastfutter verwendet.

Neben dem eigenen Fahrzeug sind noch mehrere Lohnunternehmer für die Raiffeisen-Vechte für den Gülletransport mit Spezialfahrzeugen im Einsatz. Die Nährstoffbörse ist von der Landwirtschaftskammer und dem Landkreis Emsland anerkannt. So lässt sich genau verfolgen, wo die Gülle letztendlich auch landet.

Ausreichend Flächen

„Dabei hätten wir im Emsland sogar selbst ausreichend Fläche“, sagt Vorstand Dieter Wessels. Allerdings wird im Kreisgebiet auch noch zusätzlich Gülle z.B. aus den Niederlanden verarbeitet. Der Landwirt selbst zahlt für den Abtransport der Gülle: Im Moment seien es acht Euro pro Kubikmeter. Zum Vergleich: In den Niederlanden muss der Bauer sogar 16 Euro zahlen. „Unsere Nährstoffbörse ist kosteneutral und ein wichtiger Service für unsere Kunden“, sagt Funke. Nach Ansicht von Wessels und Funke ist der Landkreis Emsland in Sachen Güllekataster und Düngeverordnung weiter als die meisten anderen Landkreise in Niedersachsen. So fordert auch Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) relevante Unterlagen über Viehbestand, Nutzflächen und Nährstoffanfall und -Verwertung.

Exakter Nährstoffbericht

Nach dem Nährstoffbericht für Wirtschaftsdünger für das Jahr 2015/16 gab der Landkreis Emsland 365.325 Tonnen ab, davon 6.247 Tonnen Stickstoff und 4.832 Tonnen Phosphor. Auf der anderen Seite nahm das Emsland aber auch 353.080 Tonnen auf, darunter wiederum 4.646 t Stickstoff und 3.505 t Phosphor. Mit Phosphaten werden u.a. Maispflanzen gedüngt. In anderen Landkreisen mit großen Mastbetrieben wie Cloppenburg fällt die Bilanz wesentlich schlechter aus. So fahren die Cloppenburger 1.100.027 t in andere Landkreise und nehmen nur 164.073 t auf.