Mitglieder geehrt Sozialverband Haselünne/Herzlake wächst

Haselünne. 91 von insgesamt 671 Mitgliedern konnte der Vorsitzende des Ortsverbandes Haselünne/Herzlake des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) zur Jahresversammlung im Hansesaal des Berentzen-Hof begrüßen. Der Ortsverband konnte 2016 erneut seine Mitgliederzahl steigern.

Heinrich Berentzen zeigte sich mächtig stolz, „vor einer so großen Kulisse sprechen zu dürfen“. In seinem kurzen Rechenschaftsbericht für 2016 hob er besonders „das sukzessive Wachsen der Mitgliederzahl“ im Ortsverband heraus. Am 1. Januar 2016 habe der Ortsverband 637 Mitglieder gezählt. Trotz Ausscheidens von 30 Mitgliedern im Laufe des Jahres habe man am 1. Januar 2017 durch 51 Neuaufnahmen 658 Mitglieder gezählt. Am Tag der Mitgliederversammlung standen bereits 671 Personen zu Buche. „Wir rechnen mit mindestens zwei Prozent Mitgliederzuwachs in diesem Jahr“, gab sich Berentzen optimistisch und lobte die aktive Arbeit des Ortsverbandesvorstandes. Der statistische Altersdurchschnitt der Mitglieder in Haselünne/Herzlake liege bei 61,5 Jahre. „Wenn wir so weiter wachsen wie bisher, werden wir noch besser als bisher in der Öffentlichkeit wahrgenommen“, war sich Berentzen sicher.

Rückschau auf 2016

„Was bei uns im Ortsverband 2016 so los war“, darüber gab der stellvertretende Schriftführer Willi Jansen Auskunft. Vorstandssitzungen, Fortbildungen, Geburtstagsbesuche bis hin zur Ganztagesfahrt zahlreicher Mitglieder nach Walsrode machten die Verbandsaktivitäten aus. Sehr gut angenommen worden sei die Premiere eines „Themenfrühstücks“. Das solle jetzt zweimal pro Jahr angeboten werden.

Ein „wahres Herzensanliegen“ war für Berentzen und seiner Schriftführerin Marie-Dolores Bölle die Ehrung von 32 langjährigen und verdienten Ortsverbandsmitgliedern. Insgesamt 29 Mitglieder konnten sich über ein Jubiläumspräsent zur zehnjährigen Mitgliedschaft zum SoVD freuen. Mit einer Ehrennadel und Urkunde des SoVD „für Treue und Verbundenheit“ zum Verband zeichneten die beiden Vorstandsmitglieder Hans Brinkmann, Angela Groß Thedick und Paul Kribber jun. (alle Haselünne) für 25-jährige Mitgliedschaft aus.

„Soziales Gewissen unserer Nation“

Ausführlich informierte Bernhard Sackarendt, Kreisvorsitzender Emsland und stellvertretender Landesvorsitzender des SoVD die Versammlung zu aktuellen Themen des SoVD und verwies darauf, dass der Verband in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. „Wir sind das soziale Gewissen unserer Nation“, rief Sackarendt unter großem Beifall den Mitgliedern zu. Man habe sich in den letzten 70 Jahren vom Kriegsopferverband zum „Verband für soziale Verbesserung der Lebenssituation“ entwickelt, der großen Wert auf fachliche Beratung lege.

Stolz machte Sackarendt die Tatsache, dass der Kreisverband Emsland bei weitem der größte im Landesverband sei. Zurzeit zähle der Landesverband rund 286 000 Mitglieder. „So viele Mitglieder hat keine politische Partei im Land“, wolle man der Politik ein kompetenter Beratungspartner sein. „Unser Verband ist nach wie vor unverzichtbar“, belegte der Kreisvorsitzende an verschiedenen Beispielen vor Ort.

Arbeit der Lingener Tafel

Mit viel Interesse verfolgten die Ortsverbandsmitglieder die Vorstellung der Arbeit der Lingener Tafel, die inzwischen zu einem großen Tafelverbund von Spelle bis Lathen mit zehn Ausgabestellen geworden sei, durch die stellvertretende Leiterin Maria Dühnen. Sie schilderte genau, wer bei der Tafel versorgt werde, woher die Waren kommen und dass im Emsland rund 3200 Haushalte zuwendungsbedürftig seien.