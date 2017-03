Noch zwei Aufführungen Bückelter Theaterstadl zeigt „Der Himmel wartet nicht“

Haselünne. Die Darstellerinnen des Bückelter Theaterstadls zeigen am 25./26. März 2017 noch einmal die amüsante Komödie in drei Akten „Der Himmel wartet nicht“ von Sebastian Kolb und Markus Scheble in der alten Abfüllung im Berentzen Hof in Haselünne.

Der gerade „verstorbene“ Polizeibeamte Laurenz Flint (Conny Borken) wartet im Wartezimmer des Himmels auf den Einlass in das Paradies. Um ins Paradies zu gelangen, muss er jedoch noch eine Aufgabe erfüllen. Ausgerechnet den Tischlermeister Ferdinand Hobel (Biggi Heck), den es frisch dahingerafft hat, soll Laurenz nun nach oben holen. Für den Engelanwärter, der den Tischlermeister schon in der Schule nicht leiden konnte, nur ein „Laufburschenjob“. Dafür hat er nur 24 Stunden Zeit.

„Engelanwärterprüfungsaufgabe

In der Hoffnung seine „Engelanwärterprüfungsaufgabe“ so schnell wie möglich zu erfüllen, drängt Laurenz den Tischlermeister Hobel zur schnellen Abreise in den Himmel. Doch dieser denkt gar nicht daran, nach seinem unerwarteten Ableben so alles stehen und liegen zu lassen, steht doch seine Tochter Anna (Anne Foppe) mit den finanziellen Problemen der Tischlerei alleine da.

Eine Lösung der finanziellen Probleme erscheint greifbar nahe. Doch als Geister auf der Erde können Laurenz und Ferdinand nicht viel ausrichten. Sind sie doch für die Menschen unsichtbar und nicht zu hören. So beginnt ein heiteres „Katz-und Maus-Spiel“, zu dem auch die „buckelige Verwandtschaft“ in Person von Martha Froschmeier (Mechthild Schmidt) und ihr Mann Knud (Trude Korte) gehören.

Verwandtschaft schützen

Auch die Haushälterin Finni (Christa Bruns) und Tischlergeselle Rudi Holzwurm (Ruth Holt) versuchen alles, um Anna zu helfen und vor der Verwandtschaft zu schützen. Schließlich taucht auch noch die „Schnapsdrossel“ Rosa Schnellenberger (Heike Stüwe) – von Ferdinand nur „Himbeer-Rosa“ genannt, da sie den Himbeergeist so gerne mag – auf und sorgt für weitere Verwirrung.

Ob die beiden Engelanwärter den Himmel noch rechtzeitig erreichen und der Polizeibeamte Laurenz Flint seine Engelsflügel erhält, zeigt der Bückeleter Theaterstadl bei den beiden letzten Aufführungen am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. März, um 14.30 Uhr in der alten Abfüllung im Berentzen Hof an der Ritterstraße in Haselünne. Ab 13.30 Uhr besteht am Sonntag die Möglichkeit in der alten Abfüllung auch Kaffee und Kuchen zu bekommen. Eintrittskarten sind bei Biggi Heck (Tel. 05961/91 72 11) täglich zwischen 16 und 19 Uhr oder über das Internet t heaterbuekelte@aol.com erhältlich. Restkarten werden an der Tages- und Abendkasse angeboten.