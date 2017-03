Feier im neuen Vereinsheim Atatürk Kulturverein zieht nach Hasbergen

Hasbergen. Der Atatürk Kultur- und Bildungsverein Osnabrück ist offiziell ins neue Vereinslokal in Hasbergen eingezogen. Die 150 Mitglieder und viele Gäste feierten am Samstag die Eröffnung mit einem großen Fest.

Früher residierte der Verein an der Spichernstraße in Osnabrück, die neuen Räume befinden sich in Hasbergen. Fünf Monate lang haben die Mitglieder renoviert, parallel fanden schon einige Partys statt. „Wir haben Hand in Hand alles auf Vordermann gebracht. Heute wollen wir mit unseren Freunden richtig abfeiern“, sagte Sprecher Hüseyin Anat. Zum gegebenen Anlass warf sich die Gesellschaft in Abendgarderobe. Fast genau so schick wie die Anwesenden: der nagelneu erstrahlende Saal.

Zahlreiche Gäste gesellten sich zu den 150 Mitgliedern des Vereins, einige wichtige fehlten leider: Präsident Ali Güzel musste wegen eines Trauerfalls in der Familie nach Paris und konnte nicht zum Fest kommen. Der Bürgermeister von Hasbergen Holger Elixmann blieb ebenfalls fern wegen einer anderen Veranstaltung; ihm gilt der besondere Dank des Kulturvereins, der sich in der Gemeinde sehr willkommen fühlt und eng mit den lokalen Vereinen zusammenarbeiten möchte.

„Konflikt sorgt für Zulauf“

Laut Hüseyin Anat hat der Verein zur Zeit großen Zulauf wegen der fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft in der Türkei. „Wegen der jüngsten Entwicklungen haben viele den Wert der Trennung von Staat und Religion und der Friedenspolitik im Sinne von Atatürk erkannt. Wir wollen Deeskalation und leisten Bildungsarbeit.“

Dem Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April sehen die Mitglieder des Vereins mit Spannung entgegen. Man ist optimistisch, denn: „Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, muss Erdogan verlieren“, so Hüseyin Anat.

Programm des Bildungsvereins

In Planung sind derzeit verschiedene Bildungsangebote, etwa Sprachunterricht für Vorschulkinder. Spaßmaßnahmen wie die Folkloregruppe und der Frauenchor sind schon aktiv; der Chor des Vereins gibt am 9. April ein Konzert mit traditioneller türkischer Musik in der Lagerhalle.