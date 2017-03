Verfassungsreferendum Türkischer Verein in Osnabrück gegen Machtfülle für Erdogan

Osnabrück/Hasbergen. Der Sprecher des Osnabrücker Atatürk Kultur- und Bildungsvereins, Hüseyin Anat, sagt vor der Eröffnung eines neuen Vereinsheims am Samstag in Hasbergen, dass er beim türkischen Verfassungsreferendum mit Nein stimmen wird. Die Demokratie sei durch die Einführung des Präsidialsystems gefährdet.

Hüseyin Anat, Sie sind selbst Deutschtürke und werden am 16. April über das Präsidialsystem der Türkei abstimmen. Werden Sie für oder gegen die Verfassungsreform votieren?

Ich werde für ein Nein stimmen.

Warum?

Weil ich ein Verfechter der parlamentarischen Demokratie bin. Das sind auch die Leitlinien von Kemal Atatürk, dem Staatsgründer der Türkei. Atatürk selbst war es, der von diesem Parlament aus den Unabhängigkeitskrieg gegen die Besatzungsmächte durchführen ließ. Der Stellenwert des türkischen Parlaments als Repräsentant des Volkes ist aus meiner Sicht auch die einzig vernünftige Lösung. Die Gewaltenteilung, die dahinter steckt, ist ein Muss für jede Demokratie. Auch diese ist durch das Referendum gefährdet. Deshalb bin ich für ein klares Nein.

Können Sie nachvollziehen, warum Erdogan von Deutschtürken dennoch soviel Unterstützung bekommt?

Viele Türken sind verärgert, weil die EU die Türkei trotz vergangener Bemühungen nicht in die EU aufgenommen hat. Dieser Umstand fördert nationalistische Parolen. Und das wird gerade von der Regierungspartei für das Verfassungsreferendum instrumentalisiert.

Sie zeigen sich überzeugt, dass Atatürk, der sogenannte Vater der Türken, den ihr Verein auch im Namen trägt, gegen ein solches Präsidialsystem wäre. Was macht Sie da so sicher?

Atatürk hat damals diese Fülle an Macht rigoros abgelehnt. Er hätte ja auch sich selbst als Sultan ausrufen können und kein Mensch hätte etwas dagegen gesagt. Atatürk aber wählte bewusst die parlamentarische Demokratie. Das ist auch die richtige Vorgehensweise. Ich sehe keinen starken Industriestaat mit einem Präsidialsystem, wie es nun von Erdogan gefordert wird.

Sehen Sie den Grund dafür, dass sich so viele Deutschtürken nun von Erdogan angezogen fühlen, darin, dass sie sich in Deutschland als Menschen zweiter Klasse fühlen?

Von Deutschland abgesehen begreift kein anderes Land die Menschen immer noch als Gastarbeiter, die bereits in dritter Generation in diesem Land leben. Gastarbeiter impliziert, man ist Gast und geht weg. Die Menschen, die hier auf die Welt kamen, hatten rein ideell gesehen nie die Option, hier zu bleiben. Erst als man in den letzten Jahren gesehen hat, dass die Integration fehlgelaufen ist, hat man auf einmal von einem Einwanderungsland gesprochen. Wären die Türken bereits vor 50 Jahren als Einwanderer angenommen worden, wie es etwa in den USA der Fall war, dann hätten sich viele Sachen hier auch anders entwickelt und viele Deutschtürken würden sich jetzt nicht als Menschen zweiter Klasse in Deutschland fühlen. Ein solches Gefühl macht einen Menschen natürlich auch empfänglicher für Populismus. Wenn dann jemand kommt, der sagt, ihr müsst euch hier nicht integrieren, ihr werdet hier sowieso nicht angenommen, dann fühlen die Menschen sich verstanden und sind dann auch leichter für solche nationalistischen Botschaften zu begeistern.

Wie diskutieren Sie im Atatürk Kultur- und Bildungsverein über die Verfassungsreform?

Wir diskutieren sehr viel darüber und klären uns gegenseitig darüber auf, was für oder gegen ein Präsidialsystem spricht. Wir versuchen auch mit externen Personen darüber zu reden.

Der Präsident wäre für die Ernennung und Absetzung seiner Stellvertreter und der Minister zuständig, bekäme mehr Einfluss auf die Justiz und könnte Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen. Das klingt nach Diktatur. Wie versuchen Sie die Deutschtürken davon zu überzeugen, dass das falsch ist?

Ich vertraue dem türkischen Volk, dass es weiß, worüber es abstimmt. Eigentlich geht es nicht mal um Erdogan. Die Frage ist, ob es gut ist, ob überhaupt ein Mensch so eine Machtfülle bekommt. Was ist, wenn ein unberechenbarer Mensch nach dem Tod von Erdogan so eine Macht bekommt? Wenn ich mit Erdogan-Wählern spreche, dann frage ich sie: Was ist, wenn ein Verrückter an die Macht kommt, der nicht kontrolliert werden kann, mit Verordnungen ein ganzes Parlament auflösen kann, Richter absetzen kann und der ein Land per Dekrete führen kann, wie er will? Es geht hier nicht um Erdogan, sondern um unsere Kinder und unsere Verfassung. Wie soll ein Staatsgebilde, das ohne politisch-gesellschaftlichen Kompromiss in wenigen Monaten durchzusetzen versucht wird, später funktionieren?

In der Türkei werden Erdogan-Gegner als Anhänger der Gülen-Bewegung und als Terroristen bezeichnet. Haben Sie Angst vor einer politischen Verfolgung?

Warum sollte ich Angst haben? Letztlich mache ich nur Gebrauch von meiner Meinungsfreiheit, die mir von der türkischen Verfassung garantiert wird, ohne dabei ein Grundrecht eines Anderen zu beschneiden. Es wird versucht,den Bürgern subtil eine Angst vor Repression einzuflüstern. Dafür bin ich nicht empfänglich. Ich stehe für meine Ansicht: Nein zum präsidialen System. Ja zur parlamentarischen Demokratie.

Müssen Menschen, die in Hasbergen oder Osnabrück öffentlich ankündigen, Nein zum Präsidialsystem zu sagen, Angst haben?

Erdogan will polarisieren, um so seine eigenen Wähler zu mobilisieren. Das ist Wahlstrategie. Ich kenne sehr viele Ja-Wähler, gehe mit ihnen essen, trinken und feiern. Bislang musste ich als Nein-Wähler noch keine Angst haben. Soweit ist es hier noch nicht gekommen. Es ist jetzt wichtig, jede Form von Polarisierung zu vermeiden. Wir müssen deeskalieren. Auch Atatürk hätte sich dafür eingesetzt, die Türkei wieder zu vereinen.