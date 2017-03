Verkaufsoffener Sonntag Viele Gäste beim Harener Frühlingsfest

Haren. Zahlreiche Besucher sind am Sonntagnachmittag über den Frühlingsmarkt in der Innenstadt von Haren (Ems) gebummelt.

An den vielen Ständen und Pavillons präsentierten sich Harener Vereine, Verbände, Gruppen und Firmen einmal mehr unter dem Motto „Haren stellt sich vor“. In Kooperation mit dem Wirtschafts- und Gewerbevereins „Haren City aktiv“ wurde den Frühlingsfestbummlern ein buntes Schaufenster der Aktivitäten in und um Haren präsentiert.

Tolle Flugzeige

Viel geboten wurde den Fans des Motorsports durch die Mitglieder und Tüftler des MSC Rütenbrock. Für Flugbegeisterte zeigte die Modell-Sport-Gruppe Haren verschiedenste ferngesteuerte Fluggeräte. Zudem gab es Oldtimertraktoren zu bewundern.

Auf der Bühne am Neuen Markt brillierten die Tanzmariechen des Karnevalvereins GCV-Rütenbrock, die Kinderschola Wesuwe begeisterte mit tollem Gesang und Line-Dance führten die Cowgirls und Cowboys der „Hillbilly Stompers“ vor. Ergänzt wurde das lebendige Schaufenster der Schifferstadt durch einen verkaufsoffenen Sonntag im Innenstadtkern.