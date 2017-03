Krise als Chance Bäuerinnenstammtisch in Haren: Landwirtschaft lieben trotz Kritik

Haren. Die moderne Landwirtschaft steht oft in der Kritik. Wie man damit umgeht, haben Landwirtinnen auf dem Bäuerinnenstammtisch der Landfrauen Emsland - Grafschaft Bentheim erörtert.

Ricarda Rabe vom Kirchlichen Dienst auf dem Lande zeigte den Landfrauen Wege auf, um weiterhin gerne Bäuerin zu sein.

„Man muss für Landwirtschaft brennen. Dann ist man in diesem Beruf richtig“, sagt sie. Die Pastorin der Landeskirche Hannover stammt selbst von einem landwirtschaftlichen Betrieb. In ihrer Kindheit wurde der Beruf des Landwirtes noch hoch geschätzt. Heute jedoch herrsche eine Zeit des Überflusses. Stets wie selbstverständlich prall gefüllte Supermarktregale lassen kaum noch Dankbarkeit für die Arbeit des Landwirtes und seine Produkte aufkommen.

Gegenseitiges Unverständnis

Zudem haben sich Landwirtschaft und Gesellschaft auseinandergelebt. Berührungspunkte gebe es kaum noch, dafür immer mehr gegenseitiges Unverständnis. „Für Sie ist ein moderner Kuhstall ein Fortschritt zum Anbindestall von früher. Die Tiere können sich frei bewegen und haben bequeme Liegeboxen. Ein Verbraucher jedoch sieht beim ersten Blick in den Stall vor allem viel Metall“, erklärte die Pastorin die unterschiedlichen Sichtweisen.

(Weiterlesen: Suizid, Gewalt und Tierquälerei - Wohin der Frust auf manchen Höfen führt)

Kommt es auf einem Hof zu einer Krise, leidet die ganze Bauernfamilie. Gründe für Krisen gebe es viele: wirtschaftliche Probleme, familiäre Verantwortung, gesellschaftlicher Druck. „Die tägliche Medienschelte kratzt an der Seele“, so Rabe. „Leider gibt es kein Patentrezept, wie man aus einer raus Krise kommt.“ Hilfreich sei es, optimistisch zu sein und die Krise als Chance zu sehen. Auch solle man die Opferrolle verlassen und Verantwortung übernehmen. Wenig förderlich sei es, in seinen Problemen zu verharren. Mehr Sinn ergebe es, die Zukunft zu planen, indem man eigene Stärken erkennt und neue Wege beschreitet. So könne über eine Umstrukturierung des eigenen Betriebes oder einen neuen Geschäftszweig nachgedacht werden.