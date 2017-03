Tier verletzt Hund zwischen Haren und Wesuwe angefahren

pm/hdw Meppen. Ein Hund wurde am Donnerstagabend zwischen Haren und Wesuwe angefahren. Das Tier wurde verletzt.

Am Donnerstag gegen 22.45 Uhr kam es zwischen Haren und Wesuwe, auf der Landesstraße 48 in Höhe Krüssel, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem kleinen, grau-schwarzen Hund. Wie die Polizei mitteilt, soll es sich bei dem Hund um eine Art Rauhaardackel mit rotbraunen Halsband gehandelt haben. Am Pkw entstand leichter Sachschaden und der Hund wurde leicht verletzt. Zeugen und der Hundehalter werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932-72100 zu melden.