Ensemble feiert Geburtstag 30 Jahre Jugendchor „bidebi“ in Rütenbrock

Haren. Mit einem Dankgottesdienst hat der Rütenbrocker Chor „bidebi“ sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Nun sind 30 Jahre eigentlich eine ungewöhnliche Zahl zur Feier eines Jubiläums: Das Besondere sei, strich Pater Josef schon zu Beginn des Gottesdienstes heraus, dass sich dieser Chor als Jugendschola gegründet und als Jugendchor etabliert hat – und jetzt als Chor erwachsener junger Frauen immer noch zusammenhält.

Das sei ein Zeichen dafür, dass die Musik immer noch begeistere. Pater Josef dankte den Mitgliedern für ihr Engagement und ihren Gesang, mit dem sie so manchen Gottesdienst oder andere Anlässe der Kirchengemeinde bereicherten.

Gegründet wurde der Chor mit seinem plattdeutschen Namen „bidebi“ – was soviel bedeutet wie „sei mit dabei“ – von Maria Griep, die sich der musikbegeisterten Kinder und Jugendlichen ehrenamtlich angenommen hatte. Nach 25 Jahren gab sie die Verantwortung in jüngere Hände ab.

Hilfe durch Wilhelm Schulte

Heute wird der Chor musikalisch von der Musikpädagogin Maria Haase und organisatorisch von Esther Gebben-Kostka und Daniela Focks geleitet. Alle drei waren von Beginn an Mitglieder des Ensembles und legen Wert darauf, dass sie Teil eines großen Teams von jungen Frauen sind, die nicht nur aus Rütenbrock, sondern auch aus den Nachbardörfern kommen.

Große Hilfe hat der Chor durch Wilhelm Schulte erfahren, der die jungen Leute von Beginn an musikalisch unterstützt und angeleitet hat. So sammelte der Chor in der Dankmesse denn auch für den Auf- und Weiterbau einer Schule in Bellary, Südindien, die von den katholischen Hiltruper Schwestern geführt und von ihm mit unterstützt wird. Stolze 700 Euro konnten die jungen Frauen Dr. Schulte, der den Chor immer noch begleitet, für dieses Projekt überreichen.

Kraftvolle Stimmen

Das Geheimnis der Begeisterung der Chormitglieder für ihr Engagement „ist neben ihrer freundschaftlichen Verbundenheit untereinander vor allem auch ihr Repertoire, das neben schwungvollen Popsongs und kraftvollen Balladen auch bekannte rhythmische Gospels enthält“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sein Jubiläumskonzert, das sich dem Dankgottesdienst anschloss, konnte das Ensemble in der nahezu vollbesetzten Rütenbrocker Pfarrkirche St. Maximilian vor großem Publikum aufführen. Schon zu Beginn des Gottesdienstes, bei dem der Chor mitwirkte, konnte man laut Mitteilung sein hohes Niveau und die kraftvollen Stimmen bewundern.

Pater Josef äußerte den Wunsch, dass der Chor der Kirchengemeinde noch möglichst lange erhalten bleibt und sich getreu seinem Motto auch neuen und jüngeren Mitgliedern öffnet. Er wünschte den jungen Frauen, dass sie sich ihre Begeisterung für die Musik bewahrten und den Menschen damit weiterhin viel Freude schenken werden. Der Chor „bidebi“ wurde mit stehenden Ovationen vom Publikum gefeiert und belohnt.