Erster Frühlingsmarkt im Zeitlos Hobbykünstler machen zeitlose Angebote in Hagen

Hagen. Erstmals in den Räumen des Imbiss-Restaurants Zeitlos stimmten am Wochenende 26 Hobbykünstler mit Organisatorin Birgit Fischer ihre Besucher auf das Frühjahr ein.

„Das gute Wetter hat schon gestern für viele Besucher gesorgt“, fassten Fischer und der Inhaber des Zeitlos, Marcel Guss, in einem ersten Fazit, zur Halbzeit des Frühlingsmarktes am Sonntagmorgen, ihre Eindrücke zusammen. Sehr erfreut zeigten sich die Organisatoren darüber, dass es gelungen sei, auch Aussteller nach Hagen zu locken, die zum ersten Mal an einem Kunsthandwerkermarkt teilnahmen.

Vom Eingang bis zum Saal

Über mehrere Etagen, vom Eingang an der Martinistraße, bis in den großen Saal, verteilten sich die rund zwei Dutzend Aussteller. Gleich zu Beginn konnten die Besucher am Stand von Andrea Frahmann bereits den Blick auf Accessoires für die kommende Osterzeit werfen. Seit mehreren Jahren widmet sich die Künstlerin der Herstellung von Kränzen die zur jeweiligen Jahreszeit passen. Diesmal brachten mit Wachteleiern verzierte Stücke österliches Flair in die Räume.

Teilerlös für Kinderkrebshilfe

Zum ersten Mal im Rahmen eines Kunsthandwerkermarktes war Sabrina Peters in Hagen dabei. Mit ihren handgemachten Dekorationsartikeln aus Holz und Glas und weiteren natürlichen Materialien, zauberte sie eine frühlingshafte Einladung auf die Stufen des Eingangsbereichs. Neben der Tatsache, dass ein Teil des Erlöses des Frühlingsmarktes für die Kinderkrebshilfe Münster gedacht ist, verfolgte Peters auch eigene Ziele. „Ich möchte meine Kunst bekannter machen und mein Hobby in naher Zukunft zum Beruf machen“.

Zwischen traditionellem Gewerbe und modernem Recycling

Passend zum Namen der Location boten die Künstler durchaus zeitlose Ware an. So zeigte Sabine Adam mit ihrer von Hand gesponnenen Wolle eine der ältesten Handwerkskünste. Sie sei schon lange durch zahlreiche Besuche auf Mittelaltermärkten von dieser traditionellen Arbeitsweise fasziniert gewesen, äußerte Adam auf Nachfrage. Gleich daneben präsentierte Sylvia Wietheuper eine kreative Lösung zur Müllvermeidung: Aus leeren Kaffeekapseln formt sie farbenfrohe Schmuckstücke. „Ich bin durch eine Freundin und Informationen aus dem Internet auf diese Idee gekommen“, schilderte Wietheuper die Entstehung ihres Angebotes.

An den übrigen Ständen konnten die Besucher weitere zeitlose Eindrücke von edlen Steinen, über leuchtende Lampen, bis zu mutigen Acrylbildern erleben.