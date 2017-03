Kollision mit Auto Motorradfahrer bei Unfall in Hagen schwer verletzt

Hagen. Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag auf der Iburger Straße in Hagen schwer verletzt worden.

Der 73-jährige Motorradfahrer prallte in einem Kurvenausgang zwischen Bad Iburg und Hagen in die Seite des VW Golf, berichtete die Polizei in Georgsmarienhütte unserer Redaktion. Dabei wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er sei ansprechbar gewesen, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Osnabrücker Krankenhaus. Im Auto wurde niemand verletzt.

Die Iburger Straße war für eine Stunde voll gesperrt.

Der Gesamtschaden beträgt der Polizei zufolge rund 7000 Euro.