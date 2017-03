Kirschgemeinde bis August Baustelle Hagener Ortszentrum trotz L95-Sanierung gut erreichbar

Hagen. Seit der zweiten Februarwoche wird im Hagener Ortskern die L95-Fahrbahnsanierung fortgesetzt. Das sorgt bei den Geschäftsleuten Im Bereich von Dorfstraße und Hüttenstraße für Sorgenfalten: Vor allem auswärtige Kunden glauben, dass das Zentrum wegen der Teilsperrungen schlecht erreichbar ist.

„Wir merken, dass es in der Dorfstraße jetzt viel ruhiger ist“, beschreibt Karin Sieckmann, die in ihrem Modegeschäft Karin S.“ auch viele Stammkunden aus Alt-GMHütte hat, die ungewohnte Frühlingslage. Die Auswirkungen der L95-Baustelle, die Anfang der Woche nach Fertigstellung des ersten Abschnitts ab Orts-Eingangskreisel jetzt zwischen Höhenweg und Einfahrt zum Fachmarktzentrum eingerichtet ist, seien „von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich“, aber trotzdem überall spürbar.

Parkplätze stehen weiter zur Verfügung

Die Unternehmerin: „Dabei sind die einzelnen Baustellenphasen so festgelegt worden, dass immer die Erreichbarkeit der Ladenlokale gewährleistet ist.“ Hier habe sich die Gemeinde wichtige Verbesserungen für die Einzelhändler im Vergleich zur ursprünglichen Ablaufplanung erreicht.

Jemand der gerade sechs Wochen Baustellenerfahrung hinter sich hat, ist Andreas Buchberger. Der Radion + TV-Einzelhändler: „Das war vier Wochen oft Totentanz, da wir auf einmal überhaupt keine Laufkundschaft mehr hatten.“ Vor allem die Auswärtigen haben nach seinen Worten größere Probleme mit der Verkehrssituation gehabt, obwohl das Geschäft „von oben“ weiter erreichbar gewesen ist. Es habe zum Teil täglich drei bis vier Anrufe von Kunden gegeben, wie sie „denn jetzt zu uns kommen könnten“.

Ausdrückliches Lob hat er für die mit der Fahrbahnsanierung beauftragte Osnabrücker Bau-Unternehmen Dieckmann: „Die Mitarbeiter sind sehr flexibel, und haben falls notwendig, sogar Querauffahrten reingebaut, damit wir mit dem Auto erreichbar sind.“

Schwierigste Phase in den Ferien

Auch für „Zimtzicke“-Betreiberin Christiane Orschulik spürt an der Schulstraße die Baustellen-Folgen: „Es ist seit einigen Wochen merklich ruhiger. Da für viele Kunden die schnelle Erreichbarkeit nicht mehr gegeben ist, weichen sie zum Teil auf andere Orte aus.“ Derzeit werde von Auswärtigen auch häufiger der von ihrem Geschäft angebotene Lieferservice in Anspruch genommen.

Für Apotheker Jan-Dirk Hoss, dessen Martinus-Apotheke mitten im Ortskern liegt, sind die vielen Baustellenschilder „kein gutes Signal“, da die Geschäfte im Zentrum eigentlich weiterhin gut erreichbar sind: „Das gilt auch insbesondere für die Parkplätze.“

So weist auch Ordnungsamtsleiter Ralf Zumstrull, der in der Gemeinde für die Baustellen-Koordination zuständig ist, noch einmal darauf hin, dass zum Beispiel die Flächen am Gibbenhoff und an der Schulstraße während der gesamten Baustellenphasen weiter als Parkmöglichkeit zur Verfügung stehen.

Das ist auch für Reinhard Meyer zu Gellenbeck vom Fachmarkt in der Dorfstraße die zentrale Botschaft der Einzelhändler: „Selbst wenn in den Sommerferien der eigentlich problematische Abschnitt mit der Sperrung des Kreisels Hüttenstraße/Alte Straße/Osnabrücker Straße kommt, ist die Dorfstraße sogar mit dem Auto erreichbar, da die Einbahnstraßenregelung dann umgekehrt wird, und wird von der Jahnstraße angefahren werden können.“

Zumstrull: Anfang August alles abgeschlossen

Bedingt durch die schlechte Witterung Ende Februar und Anfang März sind die L95-Arbeiten aktuell etwa zwei Wochen hinter dem Zeitplan. Aber das heißt für die Verantwortlichen nicht, dass sich die Baustelle bis zum Herbst hinzieht. Ralf Zumstrull: „Spätestens zum Sommerferienende Anfang August soll die Fahrbahnsanierung endgültig abgeschlossen sein.“