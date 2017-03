Experte Wilfried Bury zu Gast Sicherheitstipps für Hagener Senioren

Hagen. Gelegenheit macht Diebe. Wer das Fenster geöffnet lässt, wenn er aus dem Haus geht, kann auch gleich den Schlüssel von außen stecken lassen. Wilfried Bury, Polizeioberkommissar und Präventionsexperte, gab beim Seniorentreffpunkt Tipps zum Thema Sicherheit.

„Das Fenster auf Kipp, das Tor zur leeren Garage weit offen – das ist ja fast wie eine Einladung für den Einbrecher“, leitete der beliebte Polizist seinen Besuch bei den Senioren in der Obermark ein. Es sind diese Momente, wenn man denkt, man ist ja nur kurz von zu Hause fort, die einem eine unangenehme Überraschung bescheren können. Der Hausbewohner kehrt zurück und muss feststellen das, während er doch nur eben Milch gekauft hat, die Zimmer durchwühlt worden sind und nun Schmuck, Geld und andere Wertgegenstände fehlen. Dumm gelaufen.

Geförderte Sicherheitsmaßnahmen

Dabei ist es nicht schwierig, sein Haus vor Gelegenheitsdieben zu schützen. „Die Fenster verriegeln und die Türen abschließen sind schon zwei Barrieren, die dann erst einmal zu überwinden sind“, schärfte Bury seinen Zuhörern ein. Viel besser aber noch sind aktive Sicherheitsmaßnahmen wie eine so genannte Pilzkopfverriegelung an den Fenstern, Sicherheitsjalousien, zusätzliche Türriegel, Sicherungen der Gitterroste und Bewegungsmelder. Wer sich auf diese Art und Weise schützen möchte, wird dabei sogar noch finanziell entlastet. Zehn Prozent der Kosten trägt die KFW-Bank, allerdings muss der Antrag dafür vor der Maßnahme gestellt und bewilligt worden sein. Wenn das geschehen ist, übernehmen zertifizierte Handwerksbetriebe den fachgerechten Einbau.

Bury beantwortete bei seinem Besuch im Treffpunkt geduldig und in bekannt lockerer Weise alle Fragen seiner Zuhörer. „Lassen sie keinen Fremden ins Haus. Wenn der drei Minuten geredet hat, haben sie schon verloren“, antwortete er, zum Thema Haustürgeschäfte befragt. Und zur Frage nach dem Enkeltrick: „Der sollte eigentlich Schnee von gestern sein, funktioniert aber noch immer. Auch hier in unserer Region.“ Sein Rat lautete, in einer solchen Situation den Telefonhörer aufzulegen, tief durchzuatmen und danach mit den Angehörigen zu sprechen.

Bei Kaffee und Kuchen brachte Präventionsexperte Bury auch Selbstverständliches zu Gehör. „Bitte schreiben sie ihre Pin-Nummer nicht auf die Rückseite der Geldkarte oder tarnen diese als Telefonnummer in eins der Fächer der Geldbörse. Das wird irgendwann einmal schief gehen und der Ärger wird dann groß sein“.Wer das alles beherzigt, wird auf der sicheren Seite sein. „Eine absolute Sicherheit wird es aber nie geben“, so ehrlich war der erfahrene, im Herbst in den Ruhestand tretende Polizeibeamte am Ende seiner Informationsstunde aber doch.

Mehr zum Thema Polizei und Sicherheit im Themenportal auf www.noz.de/sicher-leben