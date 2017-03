Eltern-Kind-Markt in Ludwig-Windthorst-Schule Schnäppchenjäger kamen in Scharen nach Glandorf

Glandorf. Der Eltern-Kind-Markt der Krabbelgruppen in der Ludwig-Windthorst-Schule erfuhr am Samstag einen gewaltigen Ansturm. Das tolle Wetter und das bevorstehende Osterfest sorgten dafür, dass die ersten Schnäppchenjäger schon um 9 Uhr über den Schulhof wanderten, obwohl die Marktzeiten auf 10 bis 12 Uhr festgelegt worden waren.

50 Stände waren im Foyer der Schule aufgebaut worden, weitere 90 auf dem Schulhof. „Wir haben auch wieder eine gut bestückte Cafeteria“, zeigte sich Bianca Heringhaus, eine der zehn Organisatorinnen, zuversichtlich, dass die Catering-Meile dem Andrang standhalten werde.

Zweimal im Jahr

An den Ständen fand sich alles, was für Kinder vom Baby- bis zum Teenager-Alter gebraucht wird. Neben Kleidung und Schuhen gab es jede Menge Spielzeug aus allen Sparten. Darunter auch Fahrräder und Rutschfahrzeuge, Inline-Skates, Roller und Puppenwagen, Puppenhäuser und Spielküchen. Die kleinen Besucher handelten gleich am Stand aus, wer mit dem neu erworbenen Spielzeug spielen darf. Freunde gehörten bei den meisten dazu, Geschwister eher nicht.

Viele junge Schnäppchenjäger hatten auch Oma und Opa im Schlepp, da bei ihnen die Geldbörse in der Regel lockerer sitzt, als bei den Eltern. Hier und da wurde gefeilscht und gehandelt, an anderen Ständen ausgiebig geklönt.

Der Erfahrungsaustausch über das angebotene Spielzeug und verschiedene Erlebnisberichte der bisherigen Eigentümer gehörten auch dazu. Zweimal im Jahr wird der Secondhandmarkt von den Glandorfer Krabbelgruppen organisiert. Der Erlös aus Standgebühren und Cafeteria-Verkauf kommt später den Kindergärten zugute.

Nächster Termin: 16. September

„Der nächste Termin steht bereits fest“, sagte Bianca Heringhaus. Am Samstag, 16. September, werden in der Schule wieder viele Stände aufgebaut sein. Wer als Anbieter dabei sein will, sollte sich sechs Wochen vorher unter der E-Mail-Adresse krabbelgruppen.glandorf@gmail.com anmelden.