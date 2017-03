Mit Spaß und Respekt zum Ziel DFB-Mobil an der Ludwig-Windthorst-Schule Glandorf

cby Glandorf. Im Schulsport ist Fußball sehr beliebt. Der Spaß am gemeinsamen Kicken stand auch beim Besuch des DFB-Mobils in der Ludwig-Windthorst-Schule im Vordergrund. Im Rahmen einer praxisorientierten Schulung erhielten Jugendliche und Lehrkräfte viele neue Hinweise und Anregungen.

In einem Halbkreis hatten sich acht Lehrer um Trainer Ulrich Seidel aufgestellt, darunter auch einige von der nahen Glandorfer Grundschule. Der lizensierte DFB-Fussballtrainer ist für eines der insgesamt 30 bundesweit bestehenden DFB-Mobile zuständig und war auf Anfrage hin in den Südkreis gekommen. In seinen Einsatzraum Weser-Ems ist er zur Zeit gemeinsam mit Sabrina Springer unterwegs, die beim niedersächsischen Fußballverband ihr freiwilliges soziales Jahr absolviert.

Jeden einbeziehen

Während die FSJ-lerin die Aufgabe übernahm, die insgesamt 16 Jugendlichen der achten Jahrgangsstufe der Ludwig-Windthorst-Schule bei bestem Frühlingswetter zu trainieren, erläuterte Ulrich Seidel seine Trainingskonzepte und -ideen. Dabei stand zunächst die Frage im Vordergrund, wie mit unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler umgegangen werden sollte. Seidels Antwort: Jeden frühzeitig miteinbeziehen und gezielte Vorgaben machen, etwa für das Abspielen.

Dadurch werde das Spiel auch schneller und effektiver. „Früher wurde gesagt: Das wird jetzt gemacht, basta. Heute ist das zum Glück nicht mehr so“, führte der aus Bissendorf stammende DFB-Trainer aus, der selbst über 20 Jahre lang Auswahlmannschaften trainierte und dabei nach Talenten Ausschau hielt. Es gelte, den Spaß und die Motivation zu stärken. Das mache ein abwechslungsreiches Training notwendig. Kondition, Koordination, Technik und Taktik gingen dabei Hand in Hand. Bereits beim „warm machen“ lasse sich dies umsetzen, indem der Trainer die Kinder und Jugendlichen nicht einfach nur Runden drehen lasse, sondern bereits mit dem Ball arbeite und konkrete Aufgaben stelle, betonte Seidel.

Vernetztes Konzept

Der DFB-Trainer präsentierte ein modernes, vernetztes Fußballkonzept. Respektvoller Umgang und spielerische Effektivität gehen dabei Hand in Hand. „Immer erst loben und erst danach einen Verbesserungsvorschlag machen“, lautete ein weiterer Hinweis. Gemeinsam mit den Lehrkräften führte der Trainer einige Übungen durch, etwa Geschicklichkeitsaufgaben mit dem Ball, die sich im Unterricht leicht umsetzen lassen. 120 Besuche führt Ulrich Seidel im Jahr durch, davon etwa 90 bei Vereinen und 30 an Schulen. Er wolle Ansatzpunkte liefern, welche die Lehrer dann selbst weiterentwickeln könnten, beschrieb der Trainer seinen Ansatz.

„Es war wirklich sehr interessant und die Hinweise kann ich gut nutzen" bilanzierte Lina Lemper, die als Vertreterin des SC Glandorf ebenfalls an der Schulung teilnahm. Dem schlossen sich auch Lehrerin und Schulungsorganisatorin Hanne Töniges und Kollegin Sandra Jochmann an, die für den Sportfachbereich an der Ludwig Windhorst-Schule zuständig sind. Auch von den erschöpft aber glücklich wirkenden Jugendlichen gab es ein „Daumen hoch" für den außergewöhnlichen Unterricht.