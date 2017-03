Heinz-Georg Büker berichtet über Martin Luther Ein katholischer Blick in evangelischer Kirche

Glandorf. Zum Reformationsjubiläum lud im Rahmen seiner monatlichen Reihe der Verein Kultour-Gut zu einem Vortrag ins Kripplein Christi ein. Dabei wagte Heinz-Georg Büker einen katholischen Blick auf das Ereignis.

Obwohl Büker während der Veranstaltung mit zahlreichen Beispielen die Unterschiede zwischen evangelischen und katholischen Christen in Folge der Reformation schilderte, kam das Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK) zum Schluss, dass auch Katholiken den Reformator feiern könnten. „Luther hat einen gnädigen Gott wieder in den Fokus der Menschen gerückt. Das ist ein Geschenk.“ Für diese Sichtweise Luthers könnten nach Ansicht Bükers auch Katholiken dankbar sein.

Einblicke in die Hintergründe der Reformation

Nach einer kurzen Einleitung durch den Verein entführte Büker seine rund zwei Dutzend Zuhörer in die Zeit der Anfänge der Reformation. Mit vielen Illustrationen brachte der Experte nicht nur die großen politischen Verhältnisse zwischen Kaisern, Päpsten und Landesfürsten verständlich zum Ausdruck, sondern vermittelte mit seinem lokalen Ansatz die grundlegende Bedeutung der Reformation für Westfalen. Eine wesentliche Erkenntnis des Abends war die Tatsache, dass die Reformation eine „Stadtbewegung“ war. Daher waren zu Zeiten Luthers die Thesen in der noch heute ländliche geprägten Umgebung Glandorfs zunächst von untergeordneter Bedeutung.

Neben dem Leben des Reformators zeichnete Büker weitere historische Großereignisse wie die Protestation zu Speyer im Jahre 1529 nach, durch die sich die Reformation auf die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa auswirkte.

Im Zuge der weiteren Verbreitung der lutherischen Thesen sei eine Bewegung entstanden, die spätestens mit der einsetzenden Aufklärung auch in der katholischen Kirche zu reformatorischen Ansätzen führte. Die mündeten, so Büker, in die beiden vatikanischen Konzile.

Papstwort

Mit dem Zitat des amtierenden Papstes Franziskus aus dem Jahr 2015: „Solange die Probleme der Armen nicht von der Wurzel an gelöst werden, kann letztlich kein Problem gelöst werden“, ließ Büker seien Gäste in die heutige Zeit zurückkehren. Anschließend diskutierte er mit dem Publikum.

Menschen für Klutur begeistern

Wie der Erste Vorsitzende des Vereins, Frank Niermann, am Rande der Veranstaltung verriet, ist es den Organisatoren wichtig die Vorträge der Reihe an Orten stattfinden zu lassen, die einen Bezug zum Thema haben. Im Falle des Krippleins Christi handelt es sich um ein gut 100 Jahre altes Holzständergebäude, das aus dem Raum Herford stammt, 1952 nach Glandorf gebracht und evangelischen Flüchtlingen als Gebetsraum diente. Mehr aus Glandorf im Netz

Mit diesem Konzept hoffe der Verein möglichst viele Menschen für die Kultur in und um Glandorf begeistern zu können. Der nächste Termin im Programm des Vereins ist daher das „Drei-Dörfer-Treffen“ am 21. Juni, an der Bever im „Dreidörfereck“.