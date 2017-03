Vielfalt erfolgreich managen Langzeitfortbildung zur Kita-Situation

Georgsmarienhütte. Bei der Abschlusspräsentation der Langzeitfortbildung „Vielfalt erfolgreich managen“ der Katholischen Landvolk-Hochschule Oesede und des Caritasverbands der Diözese Osnabrück, Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder, berichteten die Teilnehmer von der Situation in den Kitas.

Die zunehmenden Anforderungen an die Leitungen von Kindertageseinrichtungen führen zu immer höheren Ansprüchen an die Kompetenz der Leitungskraft. Deshalb absolvierten 27 Kita-Leiterinnen und künftige Führungskräfte die Langzeitfortbildung „Vielfalt erfolgreich managen“.

Bunt gemischte Gruppe

Lars Zumstrull war der einzige Mann der Gruppe. Der Oeseder arbeitet in Bad Rothenfelde und wollte sich im Kurs für mögliche Leitungs-Aufgaben fitmachen lassen. Christina Wendtland wurde während der Fortbildung Kita-Leiterin in Osnabrück: „Mir ging es bei der Fortbildung um spezifisches Kita-Fachwissen“, so Wendtland, die Arbeit und Soziales studiert hat. Beate Höhne vom AWO-Kindergarten in Bramsche hingegen hatte als erfahrene Erzieherin schnell gemerkt: „Als Leiterin habe ich im Bereich Management noch Bedarf.“

Höhne war zudem ein gutes Beispiel für etwas, das die Kita-Fachleute in Oesede auch in ihren Abschlusspräsentationen kritisierten: Sie arbeitet noch „normal“ als Erzieherin und hat nur eine bestimmte Anzahl von Stunden für Management- und Leitungsaufgaben. In kleinen Kitas ist dies üblich. Doch die Folge ist: „Wenn Ämter anrufen, muss ich zum Telefonieren aus der Kitagruppe raus“, so Höhne, für die diese Doppelpunktion nicht nur rein organisatorisch eine Herausforderung ist. Sie ist zudem Kollegin und Leiterin in einer Person, was für alle nicht immer einfach ist. Hier half ihr ein Tipp in der Fortbildung, für „Abstand zu sorgen“: „In Dienstbesprechungen trage ich als Leiterin andere Schuhe“, so Höhne, die damit auch optisch ein Zeichen setzt, in welcher Rolle sie gerade ist.

Betreuungsschlüssel und Fachkräftemangel

Doch selbst, wenn Höhne sich ganz auf ihre Aufgabe als Kita-Leiterin konzentrieren könnte: Die Kitas und Krippen der Region leiden am Fachkräftemangel. Zumstrull wusste: „Eine Kollegin in Dissen hat auf eine Stellenausschreibung mit 19,5 Wochenstunden nicht eine Bewerbung erhalten.“ Im Modul Gesundheitsmanagement ihrer Fortbildung hatten die Kitafachkräfte sich unter anderem mit den Themen Betreuungsschlüssel und kleinere Gruppen befasst. Beides ist aus Sicht der Kita-Mitarbeiter gerade vor dem Hintergrund größerer Vielfalt in Kitas und steigenden Anforderungen wichtig. Doch selbst wenn sich theoretisch etwas ändern würde, fehlt es derzeit an Personal.

In diesem Zusammenhang müssen auch die räumlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden. „Wir haben in unserem Altbau nicht genug Platz für unsere Mitarbeiter, dass diese sich in Pausen zurückziehen können.“ In Höhnes Kita ist es genauso: „Wir sind räumlich sehr beschränkt.“ Daraus resultiere für die Mitarbeiter ein hoher Stresslevel.

Inklusion ist Alltag

Zum Thema Inklusion und Vielfalt erklärten die Kita-Fachleute: „Bei uns ist Inklusion Alltag - allerdings hapert es oft an den Rahmenbedingungen, um Inklusion auch leben zu können“, so Höhne, und sie fügte hinzu: „Wir bräuchten teilweise weiteres Personal, zum Beispiel Heilerzieher.“ Und Wendtland erklärte mit Blick auf die Religionszugehörigkeit: „Zwanzig Prozent der Kinder in unserer Kita sind katholisch. Der Rest ist ein bunter Mix.“ Vielfalt sei täglich ein Thema: „Wir genießen das.“ Zumstrull wiederum berichtete: „Bei uns ist die Arbeit mit Flüchtlingskindern Alltag. Die Flüchtlingskinder sind für uns alle ein Geschenk.“ An deren Beispiel könnten alle Kinder lernen, dass es unterschiedliche Werte und Kulturen gäbe. „Es ist wichtig, das wir uns auf den Weg manchen und uns Wissen aneignen“, fasste Höhne die aktuelle Situation zusammen.