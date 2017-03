SPD-Sozialcafé zum Thema Inklusion Firmen gehen nicht an Menschen mit Handicap vorbei

Georgsmarienhütte. Über das Leben und Arbeiten mit einer Behinderung sprachen Experten und Besucher des 11. SPD-Sozialcafés. Veranstaltet wurde der Nachmittag im Kolpinghaus von den Ortsvereinen Georgsmarienhütte, Hagen und Hasbergen.

Inklusion gehe weit über den Bildungsbereich hinaus, meinte die sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Kathrin Wahlmann. „Es geht darum, ob Menschen mit einer Behinderung am öffentlichen Leben teilnehmen können. Beispielsweise wie in Natrup-Hagen, wo sie gar nicht erst an das Gleis kommen.“

Schulte-Schoh: Die größte Minderheit der Erde

Zahlen präsentierte die SPD-Bundestagskandidatin Antje Schulte-Schoh. 15 Prozent der Weltbevölkerung lebten mit einem Handicap. „Das ist die größte Minderheit der Erde“, so Schulte-Schoh. In Deutschland wiesen rund zehn Millionen Menschen eine Beeinträchtigung auf.

Dass man diese Größenordnungen in ihrer Dimension nicht wahrnehmen, läge daran, dass Menschen mit Handicap am öffentliche Leben nicht ausreichend teilnähmen, meinte die SPD-Kandidatin. Inklusion, wie sie die UN-Behindertenkonvention definiere, bedeute, dass eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen stattzufinden habe. Das betreffe sämtliche Lebensbereiche der Menschen, sagte Schulte-Schoh, die die Veranstaltung folgend auch moderierte.

Wie schwierig etwa Barrierefreiheit im Alltag umzusetzen ist, berichtete Walter Poggemann, der Vorsitzende des Behindertenbeirates der Stadt GMHütte. „Zum Beispiel dauerte das Absenken der Bürgersteige an Kreuzungen sieben Jahre.“ Oder: An der Sophie Schollschule in Kloster Oesede gebe es eine Rampe, die Barrierefreiheit ermöglichen soll. „Die hat eine zwölfprozentige Steigung. Wenn Sie da versuchen raufzukommen und auf der Hälfte klappt das nicht, dann geht es mit Hurra runter“, sagte Poggemann.

Zuschüsse von 30 bis 70 Prozent

Sinke nicht generell die Bereitschaft der Arbeitgeber, Menschen mit Handicap zu beschäftigen, fragte ein Besucher des Erzählcafés. Das wollte Markus Janßen, bei der Arbeitsagentur Osnabrück zuständig für berufliche Integration, nicht gelten lassen: „Durch die günstige Entwicklung des Arbeitsmarktes seit zehn Jahren hat sich auch die Bereitschaft der Arbeitgeber erhöht, Menschen mit Behinderung einzustellen.“ Und: Immer mehr Beschäftigte in Werkstätten, fänden Aufnahme im regulären Arbeitsmarkt, sagte Janßen.

Liegt das auch an den Zuschüssen, von denen Arbeitgebern profitieren, wenn sie Menschen mit Behinderung beschäftigen?, lautete eine andere Frage. Es gebe wirtschaftlich orientierte Arbeitgeber und solche, die ihre soziale Verantwortung stärker betonten. Arbeitgeber könnten mit Zuschüssen von 30 bis 70 Prozent für einen bestimmten Zeitraum rechnen, schilderte Markus Janßen.