Zum 15. Mal AWIGO-Aktion Frühjahrsputz entmüllt in GMHütte öffentliche Flächen

GMHütte. Viele kleine und große Helfer waren am Samstag und am Tag zuvor damit beschäftigt, öffentliche Flächen in ganz GMHütte vom Wegwerfmüll zu befreien. Aufgerufen hatte die AWIGO, die mit der Aktion gleichzeitig das 15. landkreisweite Abfallsammel-Wochenende organisierte.

Insgesamt haben rund 650 Sammler Freitag und Samstag öffentliche Flächen in GHMütte entmüllt, darunter Grundschulklassen der Freiherr-vom-Stein-Schule Oesede und der Antoniusschule Holzhausen, ein Kindergarten, die Kolpingfamilie Holzhausen-Ohrbeck, diverse Nachbarschaften und Vereine und eben die AWIGO. „Landkreisweit haben sich 6500 Menschen an unserem Frühjahrsputz beteiligt“, so Daniela Pommer von der AWIGO.

Teilnehmer: Erschreckend, dass so etwas nötig ist

„Da kann man doch nur mit dem Kopf schütteln“. Fredy Mischke schaute auf die vielen Pfandflaschen, die von seinen Mitstreitern aus dem Gebüsch geholt wurden. Und leere Fischdosen. Kaum zu glauben, was die Leute so unbedacht wegwerfen und damit die Grünflächen in der vermüllen. Allein aus der Bepflanzung auf der Fläche zwischen Bremer Straße und der Westabfahrt der B51 holte die Gruppe Müll, der zehn Säcke füllte.

Fredy Mischke ist 70 Jahre alt und lebt in Harderberg. „Ich habe in der Zeitung vom Aufruf gelesen und mich sofort gemeldet. Ich finde die Aktion sehr gut. Aber es ist doch erschreckend, dass so etwas überhaupt nötig ist. Ich frage mich die ganze Zeit, weshalb Menschen ihren Müll in die Landschaft werfen“.

Das tat so mancher der rund 50 Freiwilligen, die an der direkten AWIGO-Aktion am Samstag teilgenommen haben.

Den Frühjahrsputz-Tag nahmen auch einige Kaufleute und Gewerbetreibende der Citygemeinschaft Oesede (CGO) zum Anlass, nicht nur vor ihren Türen, sondern entlang der ganzen Oeseder Straße zu kehren Zigarettenkippen, Verpackungen und andere Abfälle, die unachtsame Zeitgenossen einfach fallenlassen, in die grünen Müllsäcke zu befördern.

Als Dankeschön Mittagssnack und Getränke

Der inzwischen dritte Frühjahrsputz der CGO ging in diesem Jahr schneller vonstatten als sonst, zum einen, weil in den Wochen zuvor der städtische Bauhof die Straßenbeete bunt bepflanzt und dabei schon viel Müll entsorgt hatte. Außerdem, so die CGO-Vorsitzende Karin Kemper, „glauben wir, dass durch den jährlich wiederkehrenden Aufruf zur Reinigungsaktion das Bewusstsein der Anlieger für Ordnung und Sauberkeit gestiegen ist.“ Diejenigen, die dennoch glaubten, das alles gehe sie nichts an, sollten durch das gute Beispiel der anderen „nachdenklich“ werden.

Die mit Warnwesten, Handschuhen und mechanischen Greifern ausgerüsteten Sammler an der AWIGO-Aktion am Samstag machten nach drei Stunden Schluss. Wieder war ein ganzer Container mit Müllsäcken gefüllt worden, mindestens 200 Kilogramm. Zum Dank für die Mitarbeit warteten dann in der AWIGO-Zentrale an der Niedersachsenstraße ein Mittagssnack und Getränke auf die Helfer.