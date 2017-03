Herzstiftung lässt Herzen hüpfen Ropeskipping in der Grundschule Harderberg

Georgsmarienhütte. „Ropeskipping ist cool!“ Mit einem neuen Namen kommt das gute alte Seilspringen auch bei Kindern von heute gut an. In einem kostenlosen Workshop brachte Trainerin Britta Szypulski von der Deutschen Herzstiftung rund 30 Viertklässlern der Harderberger Grundschule die sportliche Form des Seilspringens nahe.

Zahlreiche Sprungvariationen von „Basic“, „Überkreuz“ und „Rückwärts“ bis zu „Pferdchen“, „Hampelmann“ und „Double“ standen auf dem Programm. Mit einem etwas längeren Seil waren auch Sprünge zu zweit oder in der Gruppe möglich. Nach dem zweistündigen Training präsentierten die Kinder ihren Mitschülern aus den Klassen 1 bis 3, was sie soeben gelernt hatten. Anschließend konnten auch die jüngeren Schüler die leuchtend grünen Kunststoffseile ausprobieren und für den häuslichen Gebrauch zu günstigen Preisen erwerben.

Freude an Bewegung

Mit dem Projekt „Skipping Hearts“, zu deutsch etwa „hüpfende Herzen“, soll der natürliche Bewegungsdrang von Kindern gefördert und Freude an Bewegung vermittelt werden. „Denn die Herzstiftung möchte, dass ihr gesund bleibt“, erklärte Szypulski den Kindern. „Der Körper braucht die Bewegung, damit das Blut und die Nährstoffe bis in die kleinste Faser transportiert werden.“

Dass durch frühzeitige und lebenslange Bewegung das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken, deutlich verringert wird, interessierte die Kinder nur am Rande. Sie hatten einfach Spaß an den vielfältigen Sprüngen und Schwüngen. „Viele Mädchen springen gern Seil“, berichtete Szypulski. „Aber hier in Harderberg ist mir aufgefallen, dass auch viele Jungen schon gut trainiert sind und zum Beispiel die Double-Sprünge, in denen bei zwei Umdrehungen des Seils nur einmal gesprungen wird, mit viel Kraft und Körperspannung bewältigen.“

Premiere am Harderberg

Sportlehrerin Carola Fels hatte den Workshop der Deutschen Herzstiftung erstmals an die Grundschule Harderberg geholt. Sie ist von den vielen Vorteilen des Seilspringens überzeugt, weiß, dass es Motorik, Ausdauer, Rhythmusgefühl und Koordination stärkt. „Wir möchten den Kindern einfach Lust machen auf Bewegung und stellen ihnen auch in den Bewegungspausen viele Geräte, Bälle, Seile und Stelzen zur Verfügung.“

Und da vor allem jene guten Vorsätze verwirklicht werden, die Spaß machen, stehen die Chancen gut, dass Harderberger Kinder demnächst nicht nur in den Bewegungspausen, sondern auch am Nachmittag oder an den Wochenenden zu Hause Seil springen.