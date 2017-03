GMHütte steigt in Umsetzungsplanung ein Preisschild zum Rehlberg-Entwurf fehlt noch

Georgsmarienhütte. Die Stadt GMHütte steigt in die Planungen zur Erarbeitung von sinnvollen Bauabschnitten für den Siegerentwurf zur „Entwicklung Areal Rehlberg“ ein. Noch ist aber eine entscheidende Frage offen: In welchen Rahmen würden sich die Gesamtkosten einer Umsetzung bewegen?

Der Aspekt der finanziellen Mittel, die für die Realisierung des Entwurfs notwendig wären, hat am Donnerstagabend die Diskussion des Siegerentwurfs im zuständigen Fachausschuss für Kultur, Schule, Soziales, Jugend und Sport bestimmt. Denn in welchem Rahmen der Siegerentwurf oder Komponenten der weiteren fünf mit Preisen oder lobenden Erwähnungen prämierten Arbeiten Eingang in die endgültigen Planungen finden, muss jetzt die Politik entscheiden.

Und der Wettbewerb zur Stadtplatzgestaltung hat hier gezeigt, dass die Arbeiten nicht umgesetzt werden müssen, sondern auch Ausgangspunkt eines neuen Anlaufs sein können. Doch beim Rehlberg, dessen Neugestaltung die Ratsgremien seit 2008 beschäftigt, soll sich dies nicht wiederholen. Das ist im Ausschuss fraktionsübergreifend hervorgehoben worden.

Frankenberg: Bedeutung über Alt-GMHütte hinaus

Dienstag waren die Siegerentwürfe des mit Preisgeldern in Höhe von 58000 Euro ausgelobten freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs „ Entwicklung Areal Rehlberg“ der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Donnerstag haben die Ersten Preisträger, das Kasseler Büro Riehl-Bauermann und Architekt Lukas Droste, dann ihren Gestaltungsvorschlag im Fachausschuss präsentiert.

Zu Beginn des Tagesordnungspunktes stellte der Vorsitzende des Sportvereins TV GMHütte, Richard Frankenberg, noch einmal die Bedeutung des Projekts heraus: „Ich bin froh, dass wir jetzt endlich einen Entwurf haben, nachdem vor Jahren schon festgelegt worden ist, dass der Rehlberg die zentrale Leichtathletikanlage der Stadt werden soll, die dann mehrere Vereine nutzen.“ Endlich komme jetzt Fahrt in die Dinge.

Frankenberg zeigte sich sicher: „Das hat eine Bedeutung weit über Alt-Georgsmarienhütte hinaus.“ Hier werde eine gleich für mehrere Stadtteile wichtige Verbindung von Vereins- und Freizeitsportangeboten geschaffen. Sein klar formulierter Wunsch: „Bitte jetzt beherzt weitermachen, auch wenn noch das Preisschild fehlt.“

Hierzu soll es bis zu den Fraktionssitzungen am Dienstag erste Zahlen geben. Landschaftsarchitekt Bauermann: „Bis dahin werden wir ihnen in jedem Fall etwas vorlegen.“

Die besondere Aufgabenstellung des Wettbewerbs: Neben der Sportanlage mit Rasenspielfeld, 400-Meter-Laufbahn und Tribünenanlage sowie einem neuen Gebäude als Sportlerheim-Ersatz waren auch die Tennisanlage sowie die Verbindungen zur Alten Wanne, zum Schulzentrum und zum Kasinopark mit einzubeziehen. Die besondere Qualität des Siegerentwurfs liegt für die Jury vor allem in der Öffnung der Sportanlage Richtung Lutherkirche und Alte Kolonie durch eine Aussichtsterrasse, die Verlegung der Tribüne auf die Südseite sowie der offenem Gebäudeform.

Nachbesserungsbedarf wird zum Teil im Hinblick auf die Anordnung der Parkplätze, die jetzt an der den Rehlberg hinauf führenden Straße geplant sind, sowie bei den vorgesehenen Freizeitsport-Möglichkeiten gesehen.

Deutlich wurde Donnerstag: Es ist sinnvoll die Sportplatzgestaltung und den Gebäudeneubau in einer Phase zu realisieren, da das jetzige Sportlerheim abgerissen werden muss, um Platz für die Laufbahn zu gewinnen.

Pohlmann kontert Haskamp-Einwand

In der Diskussion machte SPD-Vertreterin Jutta Olbricht deutlich, dass der Entwurf grundsätzlich positiv gesehen werde. Es sei aber schwierig, ohne Kostenvorstellungen Entscheidungen zu treffen. Für die Grünen-Fraktion signalisierte Wolfgang Springmeier Zustimmung: „Es ist gut, dass wir endlich Planungen haben. Wichtig ist jetzt vor allem, über welchen Umsetzungszeitraum wir reden.“

CDU-Ausschussmitglied André Averdiek bezeichnete den Entwurf als „super“. Er habe nur „Bauchschmerzen“ wegen des Flachdachs beim Gebäude. Als Fraktionskollege Clemens Haskamp noch einmal grundsätzlich den möglichen Kostenrahmen in Frage stellte („Wir müssen sehen, ob das nicht zu aufwendig ist, da wir vor allem einen Sportplatz und ein Sportlerheim brauchen“), sorgte das bei Bürgermeister Ansgar Pohlmann für Kopfschütteln: „Den Einwand verstehe ich nicht. Diese Frage hätte im Vorfeld gestellt werden müssen, denn das war Teil der Wettbewerbsausschreibung“, konterte er Haskamps Einwand.

Am Ende gab es bei zwei Enthaltungen eine breite Zustimmung, das Siegerbüro mit der Planung der „Architektenleistungen der Leistungsphasen“ zu beauftragen. Die Fraktionssitzungen in der kommenden Woche, in denen dann auch die Kosten ein Thema sind, dürften zeigen, in welche Richtung es bei der Rehlberg-Entwicklung weitergeht.