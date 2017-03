Schultüte zur Begrüßung Claudia Reichel ist neue Leiterin der Michaelisschule

Georgsmarienhütte. Bereits seit Beginn des Schuljahres leitet Claudia Reichel die Oeseder Michaelisschule, nun wurde sie bei einer Feierstunde auch offiziell in ihr Amt eingeführt. Die Schulleiterin tritt ihre Stelle in unruhigen Zeiten an, denn die Schule steht vor einer umfassenden Sanierung.

„Herzlich Willkommen“ stand an der Tafel, und „Herzlich Willkommen“ sangen auch die Lehrer zur Begrüßung ihrer neuen Schulleiterin Claudia Reichel. „Du bist zwar schon ein paar Monate hier, aber trotzdem ist es uns ein besonderes Anliegen, dich willkommen zu heißen“, erklärte Lehrerin Silke Clausing. Erfahrung als Schulleiterin habe Reichel nicht nur in ihren acht Monaten an der Michaelisschule gesammelt, wie Jürgen Rath-Groneick von der Landesschulbehörde ausführte. 2010 übernahm sie den Schulleiterposten an der Kreuzschule in Osnabrück, an der sie bereits 16 Jahre unterrichtet hatte. Nach der Zusammenlegung von Kreuz- und Overbergschule wurde Reichel stellvertretende Schulleiterin, bis sie Interesse bekundet habe, wieder an einer Grundschule mit Ganztagsangebot tätig zu werden. „So wurden dann die Weichen für die Leitung der Michaelisschule gestellt“, so Rath-Groneick.

Schule mit Herausforderungen

Bürgermeister Ansgar Pohlmann freute sich, dass das Amt nach der Pensionierung der langjährigen ehemaligen Schulleiterin Elisabeth Ackermann gleich wieder neu besetzt werden konnte. „Sie haben sich eine gute Schule ausgesucht“, meinte Pohlmann zu Reichel. Die Michaelisschule sei eine dynamische Schule mit Herausforderungen – zum einen, weil viele Schüler einen Migrationshintergrund haben und zum anderen, weil in den kommenden Jahren die Gesamtsanierung der Schule ansteht. Die Maßnahmen würden sicher eine gewisse Unruhe nach sich ziehen, aber Pohlmann hofft, dass es eine „konstruktive“ Unruhe sein wird.

Schulleiterin sieht Sanierung optimistisch entgegen

Was ihr bei der Michaelisschule besonders ins Auge gefallen sei, sei das Motto „Leben, lernen, lachen“, erklärte Reichel: „Eine Schule, die das Lachen in ihren Leitspruch aufnimmt, musste ich mir ansehen.“ Die Schule verfüge derzeit über 149 Schüler aus 13 Nationen. Dabei sei der Anteil der Schüler mit Migrations- oder Fluchterfahrung stark angestiegen. Reichel hofft, dass diese Kinder auch in Zukunft viele deutsche Mitschüler als „Sprachvorbilder“ haben. Der bevorstehenden Sanierung blickt sie optimistisch entgehen, auch wenn zwei bis drei unruhige Jahre auf die Schule zukommen würden.

Schultüte mit Putztuch

Außerdem bedankte sich Reichel bei ehemaligen und neuen Kollegen und nicht zuletzt bei den Schülern selbst. Die hatten für ihre neue Schulleiterin ein besonders Geschenk vorbereitet: eine eigene Schultüte. Darin befanden sich unter anderem Halsbonbons für eine starke Stimme, Beruhigungstee für starke Nerven und ein Putztuch, um – wie es die Schüler formulierten – „alte Strukturen zu entstauben“.

