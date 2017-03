Umbenennung – Ja oder Nein? Heftige Diskussion um GMHütter Hindenburgstraße

Georgsmarienhütte. Verhärtete Fronten zum Thema Umbenennung der Hindenburgstraße in Alt-Georgsmarienhütte: Auf Einladung des „Initiativkreises Umbenennung der Hindenburgstraße“ diskutierten am Donnerstagabend betroffene Anlieger, aber auch Bürger aus anderen Stadtteilen.

Den Abend eröffnete Klaus Schafmeister vom Initiativkreis mit einem Referat zur Person Hindenburgs, seinem Wirken als Generalfeldmarschall im 1. Weltkrieg und später als Reichspräsident der Weimarer Republik. Dabei ging er auf dessen unglückliche Rolle als Reichspräsident der Weimarer Republik ein: Einst als charismatische Heldengestalt des Ersten Weltkriegs gefeiert und vom Volk zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik gewählt, aber eben auch einer der Initiatoren der Dolchstoßlegende sowie derjenige, der durch die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler an der Beseitigung der Republik mitwirkte.

Weiterlesen: GMHütte startet Prozess zur Umbenennung – Droht in GMHütte dem Namen Hindenburgstraße das Aus?

Zwei Lager

In der teils leidenschaftlichen Diskussion wurden schnell die zwei Lager aus Befürwortern der Umbenennung und Ablehnenden deutlich, wobei sich Letztere allesamt als Anwohner der Hindenburgstraße zu erkennen gaben. Für die Befürworter einer Umbenennung ist in der Hauptsache die zwiespältige historische Bewertung Hindenburgs ausschlaggebend. Straßennamen seien immer auch Ehrung und Denkmal zugleich, deshalb sei es aus ihrer Sicht folgerichtig, Hindenburg kein Denkmal zu setzen.

Weiterlesen: Diskussion angestoßen – Umbenennung der Hindenburgstraße in GMHütte?

Für die Anwohner spielt die historische Persönlichkeit Hindenburgs jedoch eher eine untergeordnete Rolle. Es wurde wiederholt der Vorwurf laut, die Befürworter wohnten alle nicht in der Hindenburgstraße und seien daher auch nicht betroffen. Die emotionale Vehemenz erklärt sich nicht zuletzt aus den alltäglichen Erfahrungen und Orientierungen der Anwohner der Hindenburgstraße, die hier seit Jahrzehnten zuhause sind. Straßennamen dienten für sie in erster Linie der räumlichen Orientierung, sie prägten sich allmählich und dauerhaft auch in das Alltagsleben ein, ohne dass man sich der historischen Bedeutung des jeweiligen Namens bewusst sein müsse. Hindenburgstraße sei für sie „so etwas wie Heimat“, so eine Anwohnerin, sie sei „mit dem Namen der Straße groß geworden“.

Weiterlesen: Diskussion im GMHütter Ausschuss – Umbenennung der GMHütter Hindenburgstraße wieder Thema

Der Vorschlag, die Umbenennung allein von den Anwohnern entscheiden zu lassen, widerspräche der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), wonach das in den Zuständigkeitsbereich des Rates fiele, klärte Eberhard Schröder, Sprecher des Initiativkreises und Diskussionsleiter. Volker Beermann (SPD) als Mitglied im Planungsausschuss der Stadt habe schon etliche Umbenennungen miterlebt, „aber noch keine wurde so heiß diskutiert wie die der Hindenburgstraße“.

Weiterlesen: Wüstenweg, Adolf-Hitler-Straße, Victoriastraße, Hindenburgstraße – Eine Straße in GMHütte wechselt immer wieder ihren Namen

Historiker-Vortrag geplant

Noch vor der Sommerpause will der Initiativkreis den Historiker Professor Wolfram Pyta, Leiter der Abteilung für Neuere Geschichte am Historischen Institut der Universität Stuttgart, einladen. Die Befürworter einer Umbenennung von Hindenburg-Straßen und -Plätzen berufen sich fast ausschließlich auf eine Hindenburg-Biografie von Pyta aus dem Jahre 2007, die allerdings in Fachkreisen nicht unumstritten ist.

Weiterlesen: Deutschlands Schicksalstag – Doku beleuchtet Hitlers Ernennung zum Reichskanzler durch Hindenburg

Der Initiativkreis als lose Interessengemeinschaft gründete sich im Anschluss an eine Veranstaltung mit dem renommierten Münsteraner Geschichtsprofessor Hans-Ulrich Thamer im Oktober 2014 in Alt-Georgsmarienhütte, der in seinem Vortrag im Lutherhaus die Rolle Hindenburgs in der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beleuchtete.