Unterwegs im Namen des Herrn In Holzhausen lebt Deutschlands jüngster Franziskaner

midi Osnabrück. Er ist der jüngste Ordensbruder der Franziskaner. Und deshalb fast so etwas wie ein Medienstar. Wenn es darum geht, was junge Menschen in Orden zieht, ist der Holzhauser Marco Nobis deshalb ein vielgefragter Gottesmann.

Mit mehr als 13500 Mitgliedern weltweit ist der Franziskanerorden der drittgrößte Männerorden der Welt. Als Bruder Marco ist der gebürtige Kölner Marco Nobis in dem Kloster Ohrbeck in Holzhausen tätig.„In der Öffentlichkeit werden wir meistens Mönche genannt, obwohl dies nicht die richtige Bezeichnung ist“, sagt Ordensbruder Marco. Ein Mönch lebe abgeschottet von der Welt, was nicht das Leben eines Franziskanerbruders widerspiegele. Ein Bruder, wie Marco stets betont, sei durchaus weltlich und stehe im direkten Kontakt zu den Menschen aus der Umgebung.

Sichtbare Offenheit

Sichtbar ist die Offenheit unter anderem an dem Kleidungsstil. Marco trägt T-Shirt und Jeans, das einzige, was ihn von andern jungen Menschen auf den ersten Blick unterscheidet, ist das Taukreuz. „Bei den Franziskanern ist es alles ganz dynamisch geregelt.“ Und verweist auf den Ordensgründer Franz von Assisi. Der Gründer des Bettelordens sprach vor vielen Männern und Frauen und lebte von ihren Almosen. Aber was bewegt einen jungen Mann, sich heute noch einem Orden anzuschließen, während andere Menschen sich von der Kirche abwenden? Marco Novis ist schon lange in der Kirche aktiv, hat sich in der Jugendarbeit engagiert und dann für die Franziskaner entschieden: „Die starken Gefühle, die ich in der Kirche empfange, sind nicht zu vergleichen mit alltäglichen menschlichen Emotionen.“

Wie kam es zu dem Filmdreh?

Eine selten gewordene Entscheidung: Vor gut zwei Jahren plante eine bayrische Agentur eine Reportage über einen Orden. Sie suchten nach einem jungen Ordensmitglied und wurden in dem damals 24-Jährigen fündig. Heraus kam eine Dokumentation mit dem Titel „One-Night-Stands sind selbstverständlich verboten“. Nicht ganz das, was Marco erwartet hatte:„Eine vollkommen unangebrachte Überschrift.“ Während andere nach dieser Erfahrung bei weiteren Anfragen abgesagt hätten, war es für ihn eher der Grund dafür, auch dem Ansinnen von Pro 7 offen gegenüber zustehen. Der Dreh mit Prosieben im vergangenen Dezember über den jüngsten Ordensbruder der Franziskaner dauerte dann drei ganze Tage. Kein Problem für Marco Nobis, bei seinen täglichen Pflichten habe das Team ihn nicht behindert. Im Kloster Ohrbeck leben derzeit sieben Ordensbrüder, Bruder Marco ist der jüngste und bekannteste von ihnen.

Plötzlich in der Öffentlichkeit?

In der Öffentlichkeit zu stehen sei für ihn schließlich nicht neu.“Im Alter von zehn Jahren sollte ich einen Adventskalender vor laufender Kamera im WDR aufessen, um zu zeigen wie sehr ich mich auf Weihnachten und Schokolade freue, demnach bin ich seit längerer Zeit mit den Medien vertraut.“