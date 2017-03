Rückblick auf ein erfolgreiches Wanderjahr Sieben Oeseder Wanderer erhalten erstmals das Wanderabzeichen

GMHütte. Erstmals wieder hat der Heimatverein Oesede im Jahr 2016 Tagestouren angeboten. Sieben Wanderer wurden jetzt bei der Jahreshauptversammlung des Vereins ausgezeichnet.

Anlass war das 10-jährige Bestehen der Hermannshöhen, die den Hermannsweg und den Eggeweg bilden. In 13 Etappen ging es durch den Teutoburger Wald von Rheine durch das Eggegebirge bis nach Marsberg; insgesamt 230 km. Sieben Wanderer des Heimatvereins absolvierten die gesamte Strecke. Der Wanderwart Eberhard Herbst überreichte Ihnen die Urkunde und das Deutsche Wanderabzeichen in Bronze, das vom Deutschen Wanderverband in Kassel einmal jährlich für die erzielten Leistungen im Wandern vergeben wird.

Auch 2017 werden wieder Wanderungen angeboten

Rund 50 Mitglieder hatte die Vorsitzende Maria Bossmeyer zuvor begrüßt, darunter auch einige Neuzugänge. Ein besonderer Dank ging an die Ehepaare Eckert, Herbst und Winkler, die auf 25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Auch in diesem Wanderjahr wird der Heimatverein wieder Tagestouren anbieten. In vier Etappen geht es über den Hansaweg X9 von Herford nach Hameln. Infos unter Telefon 05401/40639. Im Rahmen der Halbtagstouren ist weiterhin immer eine Kurzwanderung vorgesehen.

Bilder von den Wildtieren

Nach dem Imbiss, zu dem der Heimatverein alle Versammlungsteilnehmer eingeladen hatte, zeigte Eberhard Herbst einige Bilder von den Wildtieren in unseren Wäldern.