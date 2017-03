VfL feiert am 1. April 8. Blau-Weiße Nacht in Kloster Oesede

Georgsmarienhütte. Am 1. April startet die achte Auflage der Blau-Weißen Nacht des VfL Kloster Oesede. Ab 19 Uhr steigt die Party im Saal Steinfeld.

Auch in diesem Jahr haben sich die Organisatoren Niko Meinert und David Meyer einiges einfallen lassen, um einen unterhaltsamen Abend zu garantieren. Für Stimmung soll DJ Brinki sorgen, der schon bei Veranstaltungen wie Fetenhits on Tour, dem Schlagermove in Hamburg, der London Silvesterparty, der Kegelparty in der Weser Ems Halle Oldenburg oder dem Sechs-Tage-Rennen in Bremen mitgemischt hat.

Fidelio Star Selection

Als weiteres Highlight will die Fidelio Star Selection mit einer neu einstudierten Comedy-Nummer die Zuschauer von den Sitzen reißen. Und es wird nach dem „Disco Bingo“ im Vorjahr diesmal ein modifiziertes „Kloster Bingo“ geben, bei dem die Besucher unter anderem zwei VIP-Tickets für den VfL Osnabrück gewinnen können.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle

Am Ende soll die achte Auflage der Blau-Weißen Nacht noch mit einem Überraschungsauftritt abgerundet werden. Eintrittskarten gibt es in der Geschäftsstelle des VfL Kloster Oesede, Telefon 05401/44667. Die Geschäftsstelle hat donnerstags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet.