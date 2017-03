Aktion Mensch fördert Inklusionsbetrieb Vitus GDA übernimmt „Garten und Ideen“ in Geeste

Geeste. Im Landkreis Emsland gibt es bald mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen für Menschen mit Behinderung. Die Gesellschaft für Dienstleistungen und Auftragsfertigung (GDA) übernimmt den Garten- und Landschaftsbaubetrieb „Garten & Ideen“ in Geeste. Mindestens drei volle neue Stellen sind geplant.

Aktiv ist der Inklusionsbetrieb laut einer Pressemitteilung des Vitus-Werks in den Bereichen Maler-, Renovierungs- und Reinigungsservice, Garten- und Landschaftspflege, Elektroarbeiten und haustechnische Dienstleistungen. „Vor allem im Bereich der Garten- und Landschaftspflege ist die Nachfrage stabil“, heißt es. Anfragen für den Gartenbau konnte die GDA GmbH bislang nur bis zu einem gewissen Maß ausführen. Das wird mit „Garten & Ideen“ in Zukunft anders.

„Die vermehrten Anfragen für beispielsweise die Neu- und Umgestaltung von Beetanlagen sowie Pflaster- und Entwässerungsarbeiten haben schon mehrfach zu Überlegungen geführt, das Angebot der GDA zu erweitern“, erklärt Betriebsleiter Daniel Rolfes. Derzeit beschäftigt die GDA GmbH 40 Mitarbeiter, zwischen 40 und 50 Prozent der Mitarbeiter haben einen Schwerbehindertenausweis. „Durch die geplante Erweiterung kann das Inklusionsunternehmen in den kommenden Jahren weitere sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen und somit auch mehr Menschen mit Behinderung Arbeit geben als bislang“, schreibt das Vitus-Werk.

Mehr Arbeitsplätze

Mit der Übernahme von „Garten & Ideen“ wird sich das Dienstleistungsangebot der GDA GmbH demnach um Garten- und Landschaftsbau erweitern. Dabei freut es Rolfes besonders, dass mit Stefan Hensel der langjährige Eigentümer für die Tätigkeit als Betriebsstellenleiter gewonnen werden konnte: „Stefan Hensel bringt als Techniker im Garten- und Landschaftsbau umfangreiches Know-how ins Unternehmen ein. Zudem kennt er den Betrieb wie seine Westentasche und wird mit seiner Erfahrung und seinem Wissen den eingeschlagenen Weg von „Garten & Ideen“ erfolgreich mit- und weitergestalten.“

Das Team von Hensel wird am Standort in Geeste vollständig in die Struktur des Inklusionsbetriebs übernommen und um bis zu drei Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung ergänzt. Hensel steht den Kunden weiterhin als Fachmann von der Beratung bis zur Fertigstellung als Ansprechpartner zur Verfügung.

Hilfe beantragen

Die Aktion Mensch fördert dabei den Aufbau von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung. Neben den Kosten für die Planungsaktivitäten für die Einrichtung entsprechender Arbeitsplätze werden auch Fördermittel für Personal- und Investitionskosten bereitgestellt.

Gemeinnützige Organisationen, die ähnliche Ideen zu inklusiven Projekten umsetzen möchten, können bei der Aktion Mensch finanzielle Unterstützung beantragen. Informationen dazu gibt es unter www-aktion-mensch.de/foerderung. Die Förderung der Aktion Mensch ermöglichen rund vier Millionen Lotterieteilnehmer, die sich regelmäßig an Deutschlands größter Soziallotterie beteiligen.