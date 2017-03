Messingen macht mobil Mehr als 200 Bürger fordern Erhalt der Grundschule

Mehr als 200 Schüler, Lehrer, Eltern und Bürger haben für den Erhalt der Messinger Grundschule demonstriert – die SPD hatte die Schließung vorgeschlagen. Foto: Heinz Krüssel

Messingen. „Messingen macht mobil“. Unter diese Devise hat der Gemeinderat Messingen am Donnerstagabend eine Protestaktion gestellt, um gegen die von der Frerener SPD-Samtgemeinderatsfraktion vorgeschlagene Schließung der Grundschule in Messingen oder alternativ in Andervenne zu demonstrieren.