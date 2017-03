Nach Rücktritt vom Leistungssport Marco di Carli schwimmt wieder für SV Sigiltra Sögel

Sögel. Marco di Carli, langjähriges Mitglied der Deutschen A-Schwimm-Nationalmannschaft, legte in diesen Tagen sein Startrecht für die SG Frankfurt nieder und startet ab sofort wieder für seinen Heimatverein, den SV Sigiltra Sögel.

Der zweifache Olympiateilnehmer, der am 12. April 32 Jahre alt wird und im Februar seinen Rücktritt vom Leistungssport verkündet hatte, dazu: „Ich will mein Startrecht nicht bei der SG Frankfurt liegen lassen.“ Weitere Starts für die Hessen kamen für ihn nicht in Frage und ein bereits geplanter Wechsel zur SG Stadtwerke München schied für di Carli wegen eines recht hohen jährlichen Mitgliedsbeitrages aus. „Soviel zahlen und dann nur, um nur einmal im Jahr DMS-Bundesliga zu schwimmen. Bei anderen Klubs wäre ich finanziell sogar noch belohnt worden.“

Wieder bei Kreismeisterschaften

So entschied sich di Carli jetzt, nach der Verkündung seines Rücktritts von der großen Bühne seinen schwimmerischen Lebensabend zuhause in Niedersachsen und im Emsland verbringen. Der Modellathlet startet „just for fun“ bei Kreis-, Bezirks- und eventuell Landesmeisterschaften und will immer nur ein bis zwei nahe beieinander liegende Starts mit minimaler Zeit in der Halle absolvieren. „Das stundenlange Rumhängen in Bädern bin ich leid. Das war für über 20 Jahre mein täglich Brot!“.

Frau ist Sychronschwimmerin

Und dann noch ein weiterer Vorteil für den Emsländer. Seine Frau Katharina di Carli, die auch aus dem Schwimmerlager aber insbesondere vom Synchronschwimmen kommt, kann dann mit ins Emsland fahren, um ihren Mann, aber insbesondere auch die Sigiltra-Schwimmer, physiotherapeutisch zu betreuen. Wahlmünchener di Carli freut sich darauf, in Papenburg zu Golfen und freie Wochenenden zuhause in Sögel zu genießen.

Nachwuchsarbeit

Di Carli wird weiterhin für seinen Sponsor tätig sein, leitet Schwimmseminare und Demos in Schwimmbädern, aber auch „trocken“ an Land, um den Nachwuchs weiterzubringen. „Jetzt kann ich auch die jungen Talente in meiner Heimat an meinen Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben lassen“, freut sich der bisherige „Sportkommissar“ gerade auf diese Begegnungen mit der Schwimmjugend. Fest geplant ist zurzeit ein Lehrgang unter Beteiligung der Sporthilfe Emsland und des KSB-Emsland, aber auch schon eine weitere Maßnahme in der kleinen Schwimmhalle Lindern beim SV Schwarz-Weiß Lindern. „In dem Becken habe ich als sehr junger Schwimmer den Grundstock für meine Kariere gelegt“, will er in dem früher regional als „Otto’s Schwimmhalle“ (Schwimmenthusiast Otto Strickerschmidt jetzt Abteilungsleiter Otto Dopp) bekannten kleinen Hallenbad, wo di Carli als junger Schwimmer viele der fast 17 Meter langen Bahnen absolviert hatte. „Es wird eine besondere Rückkehr! Es war wirklich mal mein zweites Wohnzimmer!“

Schichtdienst am Flughafen

Beruflich wechselt di Carli im April von der Hessischen zur Bundespolizei. Er wird dann im Schichtdienst am Münchener Airport eingesetzt. „Mal sehen, wie die Umstellung und das andere Berufsleben klappt“, freut sich der Rücken-, Lagen- und Freistilspezialist, der immer noch mit 48,24 Sekunden den Deutschen Rekord über Königsstrecke, die 100 Meter Freistil hält, auf die neuen Herausforderungen und den neuen Lebensabschnitt.