Kampf nicht belohnt beim 27:31 Niederlagen in Aue nerven die HSG Nordhorn-Lingen

Aue. Alles wie gehabt: Das Erzgebirge ist für den Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen keine Reise wert. Auch im fünften Anlauf kassierten die Niedersachsen eine Niederlage beim EHV Aue. Doch beim 27:31 (13:16) verpassten sie die Chance auf ein besseres Resultat.

„Das nervt“, stellte HSG-Trainer Heiner Bültmann fest, dessen Team bei der Pressekonferenz wieder mit Lob für eine ordentliche Vorstellung überschüttet wurde. „Im nächsten Jahr will ich keine Komplimente“, hofft der Coach im dann sechsten Anlauf auf etwas Zählbares.

Schwierige Bedingungen

Die Bedingungen waren für das Zwei-Städte-Team nicht leicht. Schließlich fehlten Asbjörn Madsen, Nicky Verjans und Lutz Heiny verletzt. Die Aushilfsspieler Stephan Wilmsen und Lutz Heiny waren ebenfalls nicht dabei.

Schumann dabei

Dafür stand Frank Schumann wieder zur Verfügung. Der Abwehr-Routinier kam nach überstandener Verletzung rund 25 Minuten zum Einsatz. Danach agierte die HSG statt mit einer 6:0- mit einer 5:1-Abwehr. Pavel Mickal übernahm die vorgezogene Position.

„Viel investiert“

Kämpferisch überzeugten die Gäste trotz der langen Anreise nach Sachsen erneut. „Wir haben viel investiert“, stellte Bültmann fest. In der Abwehr fand Nordhorn-Lingen allerdings nicht den Zugriff auf gewohnt hohem Niveau. Im Angriff lief es besser. „Aber wir haben das Spiel in unserer stärksten Phase verloren“, sagte Bültmann. Mitte der zweiten Halbzeit hatte die HSG sich durch neun Tore in weniger als 15 Minuten wieder auf 22:22 herangekämpft, verwarf dann allerdings einen Siebenmeter und beim Gegenstoß einen freien Ball. „Da war die Partie wieder komplett offen“, wusste Bültmann nach der verpassten Chance auf eine Zwei-Tore-Führung. Danach konterten die zuletzt stark verbesserten Auer – und siegten. In der Schlussviertelstunde vergab die HSG allein sechs freie Bälle.

Mittwoch in der Emslandarena

Dem Zwei-Städte-Team bleibt nur wenig Zeit zum Verschnaufen. Bereits am Mittwoch steht die nächste Ausgabe auf dem Programm: Um 19.30 Uhr erwarten die Niedersachsen in der Lingener Emslandarena den VfL Bad Schwartau. Die Marmeladen-Städter weisen drei Punkte mehr auf als die Nordhorn-Lingen.