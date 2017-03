Samstag um 17 Uhr in Aue Nordhorn-Lingen hofft auf Schumann-Einsatz

Lingen. Die personelle Decke bleibt dünn bei der HSG Nordhorn-Lingen vor dem Spiel am heutigen Samstag um 17 Uhr beim EHV Aue. Aber Trainer Heiner Bültmann weiß, dass „wir auch bei knapper Besetzung etwas bewegen können“.

Das hat das Zwei-Städte-Team in den letzten Monaten mehrfach bewiesen. Zuletzt unter schwierigen Bedingungen in den sehr gut besuchten Heimspielen im Euregium beim 27:24 gegen Ferndorf und in der Emslandarena beim 32:17 gegen Konstanz. „Das war ganz, ganz wichtig für uns“, stellt Bültmann fest. Dabei hat der Handball-Zweitligist, der kurzfristig 160000 Euro für die aktuelle Saison aufbringen muss, auch die Gelegenheit genutzt, dem heimischen Publikum und der Wirtschaft seinen sportlichen Wert vor Augen zu führen.

„Intensive Zeit“

„Es ist eine sehr intensive Zeit“, weiß Bültmann, der wegen der finanziell angespannten Situation etliche zusätzliche Termine erledigt. Er gehört zum Business-Team, das sich intensiv darum bemüht, dass der Profi-Handball in der Region erhalten bleibt. „Ich bin zuversichtlich“, erklärt er.

Im Spiel beim Erzgebirgischen Handballverein Aue bleibt die personelle Situation angespannt. Einziger Hoffnungsschimmer: Frank Schumann hat diese Woche zwei Mal trainiert. „Wenn es Sinn macht, ist er in Aue dabei“, sagt Bültmann. Er weiß aber auch, dass es noch zwei, drei Wochen dauert, bis „Schu“ wieder zu alter Stärke auflaufen kann. Doch sein Mitwirken in Aue würde die personellen Sorgen etwas lindern.

Trio fällt weiter aus

Denn Asbjörn Madsen (Schulterbeschwerden), Mannschaftskapitän Nicky Verjans (Innenbandabriss) und Lutz Heiny (Kreuzbandriss) fehlen weiter. Madsen muss noch mindestens eine Woche zuschauen, Verjans könnte Mitte April wieder zur Verfügung stehen. In Aue sind auch die „Aushilfsspieler“ Stephan Wilmsen und Nils Meyer nicht dabei.

Das Ziel der HSG ist klar: Sie will bei den heimstarken Erzgebirglern endlich punkten. „Dort gab es für uns bislang nichts zu holen“, erinnert sich Bültmann an vier Niederlagen in Aue. Aber die Sachsen haben auch bei den Niedersachsen noch keinen Zähler entführt.

Aue in Lingen deklassiert

Zuletzt präsentierte sich der Gastgeber, der beim 16:28 im Oktober in der Lingener Emslandarena deklassiert in der Emslandarena beim 32:17 gegen Konstanz wurde, in guter Verfassung. Annähernd so stark, wie auch Bültmann seinen Geheimfavoriten von Beginn an erwartet hatte. Der Tabellenelfte setzte sich mit den Siegen gegen Hüttenberg (33:25) und in Emsdetten (30:23) etwas von den Abstiegsrängen ab. Der Vorsprung beträgt allerdings nur zwei Zähler.

Die Auer Motivation dürfte hoch sein. Nach der Trennung von Coach Maik Handschke, dessen Ko-Trainer Stephan Swat die Nachfolge antrat, sammelten die Sachsen viele Punkte. Sie besannen sich auf bewährte Tugenden in der Abwehr, spielen ähnlich wie Nordhorn-Lingen ein klassisches 6:0- und zudem ein 5:1-System. Aue steht unter starkem isländischen Einfluss: Abwehrchef Bjarki Mar Gunnarsson ist aktueller Nationalspieler, der schon bei allen großen Turnieren auflief. Arni Thor Sigtryggsson spielt im Rückraum. Dadi Runarsson, Sohn von Ex-Trainer Runar Sigtryggsson (Balingen) war in den letzten Partien ausgesprochen torgefährlich. Mit den Zugängen Marc Pechstein, einem echten Shooter, und Torwart Robert Wetzel stehen weitere starke Akteure im Team.

„Es muss alles passen“

Die HSG, die Samstag um 7 Uhr startet, will im Rückzug diszipliniert gegenhalten. Beim Abschluss hofft Bültmann auf eine gute Quote wie gegen Konstanz. In Aue, weiß er, muss bei uns alles passen.